شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين مفيدة جداً لمن يعاني من تقوس أو حدبة الظهر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني البعض من مشكلة تقوس الظهر، بسبب بعض الممارسات والعادات الخاطئة، كما يشكو أولياء الأمور أحياناً من مشكلة تقوس الظهر لدى الأطفال الصغار، ولذلك ينصح ببعض التمارين المهمة التي تعاجل هذه المشكلة.

وأوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة تمارين مفيدة لمن يعاني من مشكلة تقوس الظهر أو ما يعرف بـ “حدبة الظهر”.

وتعتمد آلية هذه التمارين على إعادة المرونة لعضلات الظهر ولاسيما من خلال استخدام اليدين وعضلات الكتف.

ما هو تقوس الظهر وأسبابه؟

تقوس الظهر، هو انحناء في منطقة أعلى الظهر بالعمود الفقري، ويتسبب هذا الإنحناء في حدوث خلل بوظائف العمود الفقري وضعفها، وبالتالي سهولة تقوس القامة بعد أن كان وضعها الطبيعي مستقيم.

ويوضح أطباء العظام أن العمود الفقري عبارة عن فقرات متتالية بإنتظام، وبينها غضاريف، وفي حالة إصابة فقرة من هذه الفقرات بأي خلل، سوف ينحني العمود الفقري ويكون أقل كفاءة في القيام بوظائفه، وبالتالي يشعر الشخص المصاب بالام نتيجة هذا الخلل.

وتختلف أسباب تقوس الظهر بين الأطفال والكبار، وسوف نذكر لكم أبرزها.

تقوس الظهر عند الأطفال

ويبدأ التقوس عند جلوس الطفل بطريقة خاطئة أمام التلفاز أو الحاسوب أو وقت الدراسة والمذاكرة، ومع تكرار الأمر تأخذ الفقرات على الإنحناء ليصبح هذا وضعها الطبيعي.

كما يمكن أن يحدث تقوس الظهر بسبب ضعف البصر عند الطفل، فينحني إلى الأمام ليقرأ أو يشاهد التلفاز أو ينظر في الهاتف المحمول، ومع الوقت يتقوس ظهره.

والسبب الثالث هو إصابة الطفل بليونة في عظامه، فتتأثر سريعاً بأي إنحناء يقوم به.

تقوس الظهر عند الكبار

يمكن أيضا يُصاب الكبار بتقوس الظهر، فإذا إعتاد الشخص البالغ على الإنحناء للأمام أثناء أي نشاط يمارسه مثل القراءة أو مشاهدة التلفاز، فسوف تزداد فرص إصابته بإنحناء الظهر.

ويتسبب الأسلوب الخاطىء في حمل أشياء ثقيلة لنقلها من مكان لاخر في الإصابة بالحدبة، فالمفترض أن ينزل الشخص بكل جسمه حتى يحمل شيء ثقيل، وعدم الإنحناء الكامل بالجسم لحمل الأوزان الثقيلة.

وتزداد فرص إنحناء الظهر لدى الأشخاص الذين يتمتعون بقامة طويلة، لأن هذا الطول يجعله ينحني كثيراً إلى الأمام.

كما يعد النوم الخاطىء من أبرز أسباب تقوس الظهر، ونعني هنا النوم على وسائد مرتفعة أو على فراش مرن للغاية، مما يتسبب في عدم راحة الشخص النائم وعدم إستقامة الظهر أثناء النوم.

كما أن هشاشة العظام من أهم أسباب الإصابة بإنحناء الظهر، حيث أنها تؤدي إلى ضعف في عظام العمود الفقري.

أعراض تقوس الظهر

بالإضافة إلى المظهر المنحني المزعج، قد يشعر الشخص الأحدب بألم في منطقة الصدر وبين الأكتاف، كما يكون أكثر عرضة للتعب والإرهاق في حالة ممارسة أي نشاط أو عمل، وخاصةً في منطقة الظهر والمفاصل.

الوقاية من تقوس الظهر

هناك بعض الأمور التي يجب الإهتمام بها لتجنب تقوس الظهر والوقاية قبل الإصابة به وتشمل:

• الجلوس بإستقامة: ويمكن وضع وسادة خلف الظهر لضمان إستقامته.

• حل مشكلة ضعف البصر: إذا أصيب بها الطفل أو الكبير، حتى لا يضطر الشخص للإنحناء إلى الأمام أثناء القراءة.

• تجنب النوم على الوسائد العالية: والتي توضع أسفل الرأس وإختيار مراتب مريحة للجسم وغير مرنة.

الحفاظ على إستقامة الظهر دوماً: وتذكير الأبناء بهذا الأمر حتى لا تعتاد الفقرات على الوضع الخاطىء.

• ممارسة التمارين الرياضية: خاصة تلك التي تضمن أن تبقى وضعيتك مستقيمة وتحافظ على فقرات الظهر، وهناك تمرين بسيط يمكن أن نقوم به يومياً للحفاظ على إستقامة الظهر، وهو:

• الوقوف في وضعية مستقيمة وإراحة الذراعين إلى الأسفل، ومع الشهيق قم برفع الكتفين لأعلى حتى يقتربا من الأذن، ثم القيام بإعادتهما إلى وضعهما الأصلي مع الزفير، ويكرر هذا التمرين 10 مرات يومياً.

علاج تقوس الظهر

في حالة حدوث التقوس في الظهر والشعور بالالام ينصح بزيارة الطبيب، وسوف يعطيك العلاج اللازم وفقاً لحالة المرض.

كما أن هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها في مرحلة علاج تقوس الظهر وتشمل:

• ارتداء دعامة الجسم أو سناد الظهر: وتصلح هذه الدعامة بصورة أكبر مع الأطفال، حيث أنهم لازالوا في مرحلة النمو ووظيفة هذه الدعامة هي جعل الظهر مستقيم.

• النظام الغذائي الصحي: إذ له علاقة وطيدة بقوة العظام وصحتها وكثافتها، لذلك ينصح بإتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات وأهمها فيتامين د.

• ممارسة التمارين الرياضية وخاصةً تمارين الإطالة تحسن اداء العمود الفقري ومرونته، وتساعد في تخفيف الام الظهر.

• الجراحة: في حالة كان التقوس شديد ويؤثر على الصحة بالسلب، فيمكن أن يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية تقلل من هذا التقوس.