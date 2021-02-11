ارتفاع كبير بوفيات كورونا في أفريقيا.. والحصيلة تقترب من 100 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الوفيات جرّاء كورونا في أفريقيا بنسبة 40% خلال الشهر الماضي، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس.

وتقترب الحصيلة الإجمالية للضحايا في القارّة من عتبة 100 ألف وفاة.



وأفاد مكتب المنظمة في أفريقيا ومقرّة برازافيل أنّه "تمّ تسجيل أكثر من 22300 وفاة في إفريقيا جرّاء كوفيد- 19 خلال الأيام الـ28 الأخيرة، مقارنة بنحو 16 ألف وفاة في الأيام الـ28 التي سبقت".

وأضافت الوكالة الأممية في بيان أنّ "ذلك يأتي في وقت تواجه فيه أفريقيا نسخاً متحوّرة جديدة وأكثر عدوى وتستعدّ لأكبر برنامج تطعيم في تاريخها".

واكتُشفت أولى الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا في فبراير/شباط العام الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 3,7 مليون حالة مذاك من بينها 96 ألف وفاة، بحسب آخر البيانات الصادرة عن مكتب منظمة الصحة في أفريقيا، الخميس.

وأفادت الهيئة الدولية بأنّه "يتوقّع بأن يصل عدد الوفيات في القارة إلى مئة ألف في الأيام المقبلة".

وأشارت مديرة المنظمة في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في البيان إلى أنّ "زيادة الوفيات جرّاء كورونا التي نراها مأساوية، لكنّها مؤشّر مقلق أيضاً على أنّ الموظفين الصحيين والأنظمة الصحية في إفريقيا مضغوطة بدرجة خطيرة".

وعلى الرّغم من المخاوف الأولية من أنها ستتضرّر بشكل كبير، إلا أن أفريقيا سجّلت عدداً أقلّ من الإصابات مقارنة بمناطق كثيرة أخرى من العالم في بداية تفشي الوباء.

وأفادت المنظمة بأنّ "عدد الحالات في الموجة الثانية ارتفع أكثر بكثير عن الذروة التي شهدتها الموجة الأولى وباتت المنشآت الصحية تحت الضغط".

وفي وقت يشكّك فيه كثيرون باللقاحات في أجزاء من القارة، حضّت مويتي جميع الأفارقة على التوّجه لتلقي اللقاحات "ما أن تصبح متاحة في بلدانكم".