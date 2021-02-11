منظمات إغاثية تحث شركات الأدوية على تزويد الفقراء بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث تحالف من منظمات المعونة وحقوق الإنسان، شركات الأدوية الألمانية على مشاركة أبحاثها من أجل تمهيد الطريق أمام الإنتاج العالمي للقاحات "كوفيد-19".

نصيحة بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا ضد سلالة كورونا الجديدة في أفريقيا

وحثت المنظمات البالغ عددها 20 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام، الشركات على التخلي عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها خلال الجائحة، وجعل أبحاثها في متناول الشركات الأخرى، وذلك في رسائل مفتوحة صدرت الخميس.



كما دعت الرسائل الموجهة إلى المصنعين كيورفاك وبيونتيك في ألمانيا، إلى تزويد البلدان الفقيرة بجرعات لقاح "كوفيد-19".

وقالت إليزابيث ماسوت من منظمة أطباء بلا حدود: "لا يمكن أن تضطر البلدان الفقيرة إلى الانتظار سنوات لحماية فئاتها المعرضة للخطر بينما تتمكن البلدان الغنية بالفعل من تطعيم معظم سكانها".

وأشارت المنظمات الـ20 إلى أن كل من كيورفاك وبيونتيك قد تلقتا مئات الملايين من اليوروهات من التمويل الحكومي وسلطت الضوء على مسؤوليتهما عن مشاركة لقاح "كوفيد-19" مع الآخرين.