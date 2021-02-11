تطعيم 1.3 مليون شخص بلقاح كورونا في تشيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة في تشيلي أنريك باريس، الخميس، أنه تم تطعيم أكثر من 1.3 مليون شخص بلقاح كورونا في البلاد.

وأضاف أنه تم تطعيم مليون و394 ألفا و363 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح "كوفيد -19" من بينهم 680 ألفا و177 شخصا تجاوزت أعمارهم 73 عاما.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن باريس قوله إنه اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين المقبل، ستتقدم 4 بلديات إلى المرحلة الانتقالية و3 كوميونات إلى مرحلة الإعداد (أي دون الحجر الصحي بعطلة نهاية الأسبوع).

وأشار وزير الصحة إلى أن 7 بلديات ستشهد تراجعا إلى المرحلة الانتقالية اعتبارا من السبت المقبل.