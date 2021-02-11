شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون أمريكى مصابون بحساسية الفول السودانى.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من جامعة نورث وسترن بولاية إلينوى الأمريكية نشرتها مجلة الحساسية والمناعة السريرية، عن أن ما يصل إلى واحد من كل ستة بالغين لديهم حساسية من الفول السوداني تتطور بعد سن الـ 18 عاما، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



دراسة جديدة الأشخاص أبلغوا عن أعراض حساسية الفول السوداني في مرحلة البلوغ

وجد باحثو الدراسة أن 2.9 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة أبلغوا عن حساسية حالية للفول السوداني، لكن 1.8 ٪ فقط أبلغوا عن حساسية مشخصة من قبل الطبيب أو تاريخ أعراض رد الفعل، كما يشير التقرير، الذي يعتقد أنه أول تقرير يقدم تقديرا لحساسية الفول السوداني لدى البالغين، إلى أن 4.5 مليون بالغ على الأقل في الولايات المتحدة متأثرون بالحساسية.

تشير الدراسة إلى أن نقص الحساسية والاستمرار دون تناول عقار لها أمر مثير للقلق، لأن هذا يعني أن المرضى الذين لم يتناولوا مثلا الإبينفرين أو أدرينالين ‏ وهو هرمون يُستعمل لعلاجِ عددٍ من الحالات، تتضمن فرط الحساسية هم أكثر عرضة للخطر وتطوره لدى البالغين.

وقال كريستوفر وارين، مدير صحة السكان في مركز فينبرغ للحساسية الغذائية والربو: تظهر دراستنا أن العديد من البالغين لا يتغلبون على حساسية الفول السوداني في مرحلة الطفولة، وأن العديد من البالغين يصابون بحساسية الفول السوداني لأول مرة.