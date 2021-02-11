دراسة: الجرعة الثانية من لقاح فايزر لا تفيد المصابين سابقا بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة في كلية الطب بجامعة نيويورك، أن جرعة ثانية من لقاح فايزر Pfizer قد لا توفر أي حماية إضافية ضد فيروس كورونا، بين الأفراد المصابين سابقًا بالفيروس.

أوضحت الدراسة التى نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ، لتقييم الاستجابات المناعية للقاح فايزر-بيونتك Pfizer-BioNTech ، أن هناك استجابات خلطية قوية (جسم مضاد) بعد جرعتين من اللقاح بين الأفراد غير المصابين سابقًا بعدوى كورونا.



الجرعة الثانية من لقاح فايزر

ومع ذلك، كان لدى المشاركين أصحاب الإصابات السابقة، استجابة خلطية قوية للجرعة الأولى ولكن لديهم استجابة صامتة للجرعة الثانية، حيث وجد مستويات منخفضة من خلايا إفراز الأجسام المضادة الخاصة بالمستضد (ASCs) بعد الجرعة الثانية مقارنة بالجرعة الأولى.

أظهرت الأبحاث السابقة، أن المناعة الموجودة مسبقًا لـ فيروس كورونا، مرتبطة بالحماية من الإصابة مرة أخرى في البشر والحيوانات.

لقاحات فايزر بيونتك Pfizer-BioNTech ومودرنا Moderna التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للاستخدام في حالات الطوارئ ضد فيروس كورونا، هي لقاحات تعتمد على مادة ميرنا أو الحمض النووى mRNA وتقوم بتشفير منطقة من البروتين الشائك.

تعتبر اللقاحات المستمدة من حمض ميرنا mRNA ذات مناعة عالية، حيث ثبت أنها تحفز استجابات خلطية قوية ضد الفيروس وأن تكون فعالة بنسبة 94 ٪ في الوقاية من المرض في التجارب السريرية واسعة النطاق.

ومع ذلك، استبعدت تجارب الفعالية الأفراد الذين لديهم تشخيص مسبق لـ كورونا وركزت فقط على الأفراد الذين لم يتعرضوا سابقًا لـ الفيروس.

ماذا فعل الباحثون؟

قام الفريق بتقييم الاستجابات المناعية لدى 32 فردًا (تتراوح أعمارهم بين 24 و 62 عامًا) تلقوا لقاح Pfizer-BioNTech BNT162b2 على شكل جرعتين.

كان 13 من المشاركين (متوسط ​​العمر 41 عامًا) قد أصيبوا سابقًا بـ فيروس كورونا وكان الـ19 المتبقين (متوسط ​​العمر 39 عامًا) من غير مصابين.

وتم تقييم استجابات مناعية لجميع المشاركين على فترات تقريبية قبل وبعد كل جرعة من اللقاح.

ماذا وجدت الدراسة

بعد جرعة اللقاح الأولى ، زاد عيار الغلوبولين المناعي G (IgG) المضاد لـ S1 بمقدار 47 ضعفًا بين الأفراد ذوى الإصابات السابقة لكورونا، و 2.6 ضعف بين المشاركين غير المصابين.

ومع ذلك ، بعد الجرعة الثانية، زاد المضاد لـ 1.4 مرة فقط بين المشاركين المصابين سابقا بالفيروس ، في حين زادوا 13 ضعفًا بين الأفراد غير المصابين، وبعد أسبوع واحد من الجرعة الثانية ، كانت عيارات مضاد S1 IgG متشابهة بين المجموعتين.

ووفقا للبيانات قال الباحثون: لاحظنا استجابات قوية للأجسام المضادة لدى الأفراد غير المصابين بفيروس كورونا، وعلى النقيض من ذلك ، استجاب الأشخاص المصابين سابقا بقوة للجرعة الأولى من اللقاح مع زيادة الأجسام المضادة ، لكنهم لم يستجيبوا بقوة بعد جرعة ثانية من اللقاح".