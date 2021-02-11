شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح نوفافاكس يحقق فعالية بنسبة 89.3% فى الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئول بالاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات مع شركة نوفافاكس، إن الاتحاد قد يوقع اتفاق توريد لقاح لفيروس كورونا مع الشركة المصنعة الأمريكية نوفافاكس هذا الأسبوع أو القادم، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وقالت الموقغ، إن البيانات الأولية للقاح نوفافاكس، أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 89.3% في الوقاية من كورونا في تجربة أجريت في المملكة المتحدة.واختتم الاتحاد الأوروبي مفاوضات أولية مع شركة نوفافاكس Novavax في ديسمبر من أجل توفير 100 مليون جرعة .

وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي "نهدف إلى الاتفاق على العقد هذا الأسبوع أو القادم"وقالت نوفافاكس، إن المفاوضات جارية، ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على المحادثات، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوسيع الحصول على لقاحات كورونا.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.3% في تعاملات ما قبل البيع بعد أن ذكرت رويترز أن صفقة مع الاتحاد الأوروبي قريبة.

قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، إنها أطلقت مراجعة في الوقت الفعلي للقاح نوفافاكس لتسريع الموافقات المحتملة، حيث لا يزال اللقاح قيد التجربة، لكن البيانات الأولية أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 89.3% في الوقاية من كورونا في تجربة أجريت في المملكة المتحدة، وكان فعالًا تقريبًا في الحماية من النوع الأكثر عدوى الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.

ستكون الصفقة، إذا تم المضي قدمًا، هي السابعة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع صانعي اللقاحات من أجل جرعات كورونا، حيث أن لديها بالفعل اتفاقيات مع استرازينيكا AstraZeneca و وجونسون Johnson وفايزر Pfizer- وكيورفاك CureVac وموديرنا Moderna و سانوفى وجلاكسوSanofi-GSK بإجمالي حوالي 2.3 مليار جرعة.