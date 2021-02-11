شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة استرازينكا: لقاح كورونا ليس مثاليا ولكنه ينقذ الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير التنفيذى لشركة استرازينكا باسكال سوريوت، إن لقاح شركته ليس مثاليا، ولكنه ينقذ الأرواح، مضيفا أن اللقاح الذي تنتجه شركته سيكون له تأثير كبير على الوباء، حيث تعهدت شركة الأدوية بمضاعفة الإنتاج بحلول إبريل، ودعم الاتحاد الأفريقي للقاح.

وقال موقع" US News "، إنه تمت الموافقة على اللقاح المكون من جرعتين، والذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، باعتباره "لقاحًا للعالم"، لأنه أرخص وأسهل في التوزيع من بعض المنافسين، لكن الموافقة السريعة على هذا اللقاح في أوروبا وأماكن أخرى خيمت عليها شكوك حول جرعته الأكثر فعالية والفاصل الزمني بين الجرعات.

وقال الموقع، أظهرت البيانات في عطلة نهاية الأسبوع أيضًا أنها كانت أقل فاعلية ضد متغير سريع الانتشار للفيروس في جنوب إفريقيا، مما دفع البلاد إلى إيقاف إطلاق اللقاح مؤقتًا، كما انخرطت الشركة أيضًا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير الإمدادات.

وقالت الشركة، إنها تهدف إلى إنتاج أكثر من 200 مليون جرعة شهريًا بحلول إبريل، وهو ضعف مستوى هذا الشهر حيث يحاول العالم مكافحة جائحة أودت بحياة 2.35 مليون.

وأوضح الموقع، حددت شركة استرازينيكا AstraZeneca هدفًا لإنتاج 3 مليارات جرعة هذا العام، مع سيروم الهندي الذي يستهدف الدول الفقيرة.

أضافت شركة استرازينيكا AstraZeneca إنها تتوقع بيانات طال انتظارها من التجربة الأمريكية للقاح قبل نهاية مارس، وأنها واثقة من أن اللقاح يوفر حماية جيدة نسبيًا ضد المرض الشديد والوفاة للمتغير الجنوب أفريقي.

ومع ذلك، بعد أن أصبحت الشركة الأكثر قيمة في بريطانيا الصيف الماضي، تراجعت الشركة الآن إلى المركز السادس، في خطوة يعزوها بعض المحللين إلى الشكوك حول اللقاح.

وقال سوريوت "في غضون عام أو عامين سوف ننظر إلى الوراء وسيدرك الجميع أننا أحدثنا تأثيرًا كبيرًا".

جاء ذلك بعد أن أثارت بيانات التجربة مخاوف بشأن فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca على الأعراض الخفيفة من المتغير الجنوب أفريقى 501Y.V2 الأكثر عدوى للفيروس السائد، والذي انتشر إلى 41 دولة حول العالم.

وعلى الرغم من هذه الضربة، أيدت منظمة الصحة العالمية اللقاح البريطاني، وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيستهدف استخدامه في الدول التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بالمتغير.