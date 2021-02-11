شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: إعطاء 152مليون جرعة لقاح كورونا بالعالم فى أكبر حملة تطعيم بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية، أنه تجري الآن أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث تم إعطاء أكثر من 152 مليون جرعة في 75 دولة، وفى الولايات المتحدة وحدها تم إعطاء 46 مليون جرعة، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرج".

وأضافت الشبكة: في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم إعطاء 14.0 جرعة لكل 100 شخص، وتم إعطاء 70% من الجرعات التي تم تسليمها إلى الولايات الأمريكية، حيث لم ترق المرحلة الأولى من جرعات الولايات المتحدة إلى التوقعات الفيدرالية حيث استمرت التطعيمات بشكل غير متساو عبر الولايات، بعد التركيز أولاً على المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية المؤسسية الأخرى، ستعتمد المرحلة التالية من لقاحات كورونا بشكل أكبر على الصيدليات والعيادات الصحية، وستوسع مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح، تقوم بعض الولايات بتحويل الملاعب الرياضية والمتنزهات إلى مراكز تطعيم جماعية.

وأكدت الشبكة، في الولايات المتحدة، أحدث معدل تطعيم هو 1،573،075 جرعة في اليوم، في المتوسط، بهذا المعدل سوف يستغرق الأمر ما يقدر 9 أشهر لتغطية 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

في محاولة لتسريع التطعيمات، بدأت حكومة الولايات المتحدة في 12 يناير، في تشجيع الولايات على البدء في تحصين جميع السكان الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، بالإضافة إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر والذين يعانون من حالات طبية معينة، قالت إدارة بايدن إنها تعمل على توسيع توفير اللقاحات للمساعدة في تحقيق الهدف.

وقالت الشبكة، يتم توزيع لقاح فايزر Pfizer و BioNTech، بالإضافة إلى لقاح مودرنا Moderna من قبل الحكومة الفيدرالية، يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع، حتى الآن، تلقى 34.6 مليون جرعة واحدة على الأقل، أكمل ما لا يقل عن 11.1 مليون شخص نظام التطعيم المكون من جرعتين، بالولايات المتحدة.