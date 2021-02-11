شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية لعلاج فطريات أظافر القدم بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الملايين من الناس بفطريات أظافر القدم في جميع أنحاء العالم، وفطريات أظافر القدم هي عدوى فطرية شائعة تصيب أظافرك، تتسبب بشكل أساسي في تلون الأظافر بلون أبيض أو بني أو أصفر، ويمكن أن تنتشر هذه العدوى وتتسبب في زيادة سمك الأظافر الأخرى أو تقصفها.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، فإن الأعراض ملحوظة وقد يكون من الأسهل تشخيصها إذا كنت قد أصبت بها مرة واحدة على الأقل، ويمكن أن تنمو الفطريات والخمائر التي تتلامس مع الجسم في تشققات الظفر أو الجلد حول أظافر القدم، لذا يعد الحفاظ على أظافر نظيفة وجافة أمرًا مهمًا لعلاج فطريات أظافر القدم والوقاية منها.

يصاب البعض بهذه العدوى الفطرية من حمامات السباحة، وذلك باستخدام منشفة وغرف تبديل ملابس الشخص المصاب، وعندما تتعرق قدميك كثيرًا أو تظل رطبة ورطبة باستمرار ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بفطريات أظافر القدم.

تكون مشاكل الجلد الفطرية أكثر شيوعًا في فصل الصيف، وإذا كنت تعاني من فطريات أظافر القدم ، فقد يتغير لون أظافر قدمك ويتحول إلى اللون الأبيض أو الأصفر مع رائحة كريهة، وقد يصبح الظفر المصاب أيضًا هشًا ومتفتتًا.

هناك عدد من خيارات العلاج الطبيعية والطبية المتاحة لفطر أظافر القدم ، ويمكنك دائمًا الاعتماد على عدد من العلاجات المنزلية لعلاج هذا النوع من العدوى.

العلاجات المنزلية لعلاج فطريات أظافر القدم

يجب تنظيف أظافرك وتقليمها ووضعها بشكل صحيح على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث تساعد الأقدام النظيفة والجافة بسهولة في منع فطريات أظافر القدم. يمكنك نقع قدميك في ماء دافئ والاستحمام للاسترخاء كل يوم. يمكن أن تمنع إضافة مكونات طبيعية أو منتجات فطريات القدم انتشار العدوى الفطرية والقضاء عليها. لذلك ، إليك 7 علاجات منزلية مفيدة لعلاج فطريات أظافر القدم:

1. زيت الأوريجانو

هو عشب يُعرف أيضًا باسم البردقوش البري، يمكن لاستخراج الزيت من هذه العشبة أن يعالج فطريات أظافر القدم بشكل فعال لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات.

زيت الأوريجانو قوي وقد يهيج بشرتك قليلاً، لذا يجب مزجه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، ويتكون زيت الأوريجانو من الأوريجانو البري ويحتوي على مضادات الفطريات الثيمول والكارفاكرول الموجودة فيه، مما قد يساعد في علاج الالتهابات الفطرية وحتى منع انتشار هذه العدوى.

2. زيت شجرة الشاي

يأتي زيت شجرة الشاي من شجرة الميلاليوكا في أستراليا وهو زيت مفيد لبشرتك، يمكن أن يساعد في علاج ومنع العديد من الالتهابات لأنه يحتوي على خصائص مفيدة مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للطفيليات ومضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات ومطهرة.

يساعد هذا الزيت العطري أيضًا في علاج العديد من التهابات الجلد الأخرى أيضًا، ويمكنك الاعتماد على هذا العلاج المنزلي لعلاج أعراض فطريات أظافر القدم، فقط خذ بضع قطرات من زيت شجرة الشاي وضعها على المنطقة المصابة، دلك بلطف باستخدام كرة قطنية أو بأصابعك.

3. صودا الخبز

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم لها خصائص يمكن أن تقتل الفطريات التي تسبب العدوى، أضف صودا الخبز في ماء وأنقع قمدك لعلاج أظافر القدم المصابة. يمكنك أيضًا صنع عجينة من صودا الخبز بكمية قليلة من الماء وتطبيقها مباشرة على أظافر القدم. اترك العجينة على المنطقة المصابة لمدة 10-20 دقيقة. ثم اشطفه بالماء الدافئ وجفف القدم بمنشفة تمامًا، يمكن أيضًا رش صودا الخبز على القدم أو في الأحذية / الجوارب مثل مسحوق القدم.

4. الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في علاج فطريات أظافر القدم، حيث يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تساعد في مكافحة العدوى مثل فطريات أظافر القدم.

يمكن أن يساعد أيضا في تقليل أعراض هذه العدوى الفطرية بسرعة ، مثل تغير اللون وأحيانًا الألم، ويعد الثوم من أفضل العلاجات لعلاج التهابات الأظافر الفطرية، حيث يحتوي على مركبات نشطة مثل الأليسين والأجوين معروفة بخصائصها المضادة للفطريات.

5. الشاي الأسود

علاج منزلي آخر لعلاج فطريات أظافر القدم هو الشاي الأسود، تمامًا مثل صودا الخبز ، يمكنك تجربة حمام القدم بالشاي الأسود لأنه سيكون أكثر فعالية لهذا النوع من العدوى.

يحتوي الشاى على حمض التانيك الموجود فيه والذي يزيل البكتيريا ويقلل التعرق المفرط، فقط خذ كيسين من الشاي الأسود واغليهما في كوبين من الماء لمدة 15-20 دقيقة، بمجرد أن تهدأ ، انقع قدميك لأكثر من 30 دقيقة. كرر هذه العملية يوميًا وانتظر نتائج جيدة.

6. خل التفاح

يحتوي الخل أيضًا على حمض طبيعي يسمى حمض الأسيتيك ، والذي يمكنه علاج ومنع تطور الالتهابات، كما يحتوي على مركب مضاد للفطريات يمكن خلطه بالماء لنقع قدميك، جرب ملعقتين كبيرتين من خل التفاح واخلطيه مع بعض الماء الدافئ وانقع قدميك لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم.