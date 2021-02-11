كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً -

هذه الفاكهة الحمضية معروفة جداً بفوائدها الصحية والطبية. الجريب فروت تعرف بلونها ما بين الوردي والأصفر وطعمها المائل للمرورة. حمية الحامل هي من اهم نواحي الحمل فهي تلعب دور كبير ومهم في تطور الجنين. وللمرأة الحامل تناول فاكهة الجريب فروت خاصة العضوية يعتبر الخيار الأمثل فالفواكه العضوية تكون خالية من المواد الكيمياوية ومبيدات الحشرات. ومع هذا فغسل الفواكه مهم جداً.

بعض الحوامل يفضلن تناول فاكهة الجريب فروت كعصير والبعض الآخر يفضلن تناولها كاملة، في حالة تفضيلك لتناول عصير الجريب فروت فعليك التأكد من أن يكون العصير طبيعي مئة بالمئة ويفضل أن تعصريه بنفسك في المنزل. فالعصير المعلب قد يفقد الكثير من فوائده خلال عملية التصنيع.

فاكهة الجريب فروت

فوائد الجريب فروت للحامل:

وفقا لدكتورة التغذية الطبية جويتي بنجامين العضو في أكاديمية الحمية والتغذية في الولايات المتحدة الأمريكية فأن فوائد الجريب فروت للحامل كثيرة ومتنوعة وهي كالتالي:

- حماية المشيمة من الانفصال

- الجريب فروت يحتوي على البوتاسيوم والليكوبين والذي بدوره يحمي من ارتفاع ضغط الدم.

- الألياف الموجودة في فاكهة الجريب فروت تقوم بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

- يعالج الجريب فروت الأرق خاصة في الثلث الأخير من الحمل.

- يحافظ على معدل الوزن فهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة ولا يزيد الوزن.

- يخفف من غثيان الحمل خاصة في الفترة الصباحية

- يعالج من حرقة المعدة

- يمنع ويقلل من حدة فقر الدم لاحتوائه على فيتامين ب

- يحتوي الجريب فروت على مادة تسمى بيوفلافونويدس وفيتامين سي اللذان يقللان من حالة التورم لدى الحامل خاصة في الثلث الأخير من الحمل.

فاكهة الجريب فروت

- يحتوي على نسبة عالية من الماء لذا فهو يساعد على ترطيب الجسم.

- يقاوم الكثير من الأمراض خاصة نزلات البرد لاحتوائه على فيتامين سي.

- يحافظ على إشراقة البشرة