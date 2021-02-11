علامات الحمل بتوأم من الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً - تعتبر أعراض الحمل بتوأم مشابهة لأعراض الحمل العادي، أي الحمل بجنين واحد، وربما كانت هناك بعض الأعراض المختلفة، ولكنها تعتبر نادرة أو قليلة، ولذلك تساعدك الدكتورة حوراء أبو زناد، إختصاصية النساء والولادة على التعرف علي أعراض الحمل بتوأم من خلال الموضوع الآتي فكوني معنا.

أعراض الحمل بتوأم في الشهر الأول

تزداد أعراض الوحام

زيادة أعراض القيء والغثيان عن المعتاد والطبيعي، بسبب التغيرات الملحوظة في الهرمونات حيث يرتفع هرمون الحمل عن معدله الطبيعي.

من الأعراض التي تظهر بوضوح الشعور بوخز خفيف أو متوسط نتيجة لانغراس البويضة.

و السبب في أن الأعراض تزداد حدة أن هناك أكثر من بويضة تكون لا تزال في الأنبوبة على شكل خلية مفردة، ولم تبدأ بعد في مرحلة الانقسام لكي يبدأ عمل هرمونات الحمل التي تنتشر في الدم، وذلك في حال التوأمين الغير متطابقين.

وتشعر الحامل بتوأم بتعب واضح، والشعور بالانهاك على الدوام.

وفي حالة الحمل بتوأم في حالة الحمل بتوأم يزداد عمق الرحم لنطاق أوسع من الحمل بجنين واحد، مما يعني أن ارتفاع الرحم يبدو واضحاً ويمكن للطبيب قياسه بوضوح منذ بداية حدوث الحمل.

الشعور بثقل شديد ووخز في الصدرأي الثديين.

كثرة التبول بصورة غير طبيعية.

متى تكوني مهيأة للحمل بتوأم؟

الحمل بتوأم يكون وراثياً

في حال كان الحمل بتوأم حالة وراثية في عائلتك.

في حال تلقيت علاجاً هرمونياُ لتنشيط المبايض.

في حال كنت قد توقفت منذ فترة قصيرة عن تناول حبوب منع الحمل.

في حال الحمل عن طريق أطفال الأنابيب.

ما هي الأعراض التي تستدعي القلق؟

هناك بعض الأعراض المقلقة

في حال زيادة حدة الغثيان بحيث يسبب الشحوب والهزال، وقد تصاب الحامل بالاغماء وتفقد الكثير من العناصر الغذائية وتصاب بالأنيميا وفقر الدم، مما يهدد الحمل.

في حال وجود ألم مشترك في البطن والظهر ويزداد شدة ولا يقل بالراحة.

في حالة وجود نزف مهبلي لا يتوقف مع الراحة.

والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.