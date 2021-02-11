طرق تدريب الطفل الرضيع على الجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 07:47 مساءً -

طفلك الرضيع في شهره السادس مهيأ فعليا إلى الجلوس وحده،ولكنه لن يقوم بالجلوس من تلقاء نفسه،قبل أن يقوم الأهل بتدريبه على ممارسة هذه المهارة في البيت.. بالتدريج وبالتسلسل حتّى يستطيع الطفل الجلوس وحده ولمدّة أطول،ولمعرفة المزيد من الطرق لتدريب الطفل الرضيع على الجلوس..استشرنا الدكتور محمود ألبنا استشاري طب الأطفال الذي وضع العديد من الطرق السهلة المحفزة للطفل

الانتباه قبل تعليم الطفل الرضيع الجلوس

مهارات الطفل تختلف من طفل لآخر

أولا: يجب الانتباه إلى الطفل وإلى التصرفات التي يقوم بها، واستشارة الطبيب في حال أن الطفل قد بلغ من العمر 4 أشهر وهو غير قادر على تثبيت رأسه بشكل ثابت ومستقر

ثانيا: إذا لم يبدأ بالحبو بعد ذلك بمدّة قصيرة أو لم يستطيع الجلوس دون دعم وقد أصبح عمره 9 أشهر، كما يجب التنبيه إلى أنّ مهارات الأطفال تختلف من طفل لآخر

ثالثا: انتبهي..بعض الأطفال الرضع يكتسب المهارة بشكل أسرع من الآخرين، ولكن تحكم الطفل برأسه أمر مهم لأنّه بداية لتعلم الزحف والوقوف والمشي بعد ذلك

رابعا: شراء مقعد للطفل من عمر 3 إلى 9 أشهر، بحيث يكون قادراً على رفع رأسه، كما يُنصح بالانتظار حتّى يُصبح عمر الطفل من 6 إلى 8 أشهر.

خامسا: لا داع للقلق على طفلك عندما يبلغ شهره السادس دون أن يتمكّن من الجلوس؛ العمر الطبيعي الذي يجلس الطفل فيه يختلف من طفل على أخر

خطوات تدريبية لتعليم الطفل على الجلوس

بقاء الأم بجانب طفلها يشجعه على الجلوس

عند شعور الأهل بأن الطفل تحسن في الجلوس يمكن وضعه على الكرسي بدل من الحضن ولكن مع بقاء الأم بجانب طفلها، لتشجعه أكثر على الجلوس بمفرده.

شاركي طفلك بعض الأنشطة مثل الوصول إلى الأقلام والأوراق والألوان، ما يساعده على زيادة الانتباه والتركيز لمدّة زمنية أطول، وبالتالي سيستطيع البدء بالجلوس والمشاهدة

يُعتبر وضع الطفل على بطنه هو المفتاح الرئيسي للجلوس، ولكن إذا كان الطفل لا يحب البقاء على بطنه لمدّة طويلة ، فيجب البدء معه بتدريج كوضعه بضع دقائق على مجموعة من الفترات في اليوم

كما يجب التأكد من أنّ الطفل يشعر بالراحة وحفاضه نظيف، وجلوس الأم على مستوى عين الطفل قد يساعده ويشجعه على البقاء على بطنه لمدّة أطول

ضعي طفلك على الأرض من مرتين إلى ثلاث مرات

دعي طفلك يكتشف حركاته الجسدية بنفسه

من الممكن وضع مرآة بسيطة وغير مؤذية على الأرض تساعد الطفل على رؤية وجهه باستمرار



عند وضعه على بطنه يبدأ برفع نفسه على الأرض، والحبو، وقد يتحرّك إلى الأمام، أو إلى الخلف، بحيث ينزلق على بطنه أثناء الحركة، ومن ثمّ يستمرّ لينهض بواسطة يديه، وركبتيه.

إعطاء الطفل فرصةً لممارسة الجلوس واكتشاف حركاته الجسديّة بنفسه ولو أخطأ، وذلك عن طريق وضعه على الأرض من مرّتين إلى ثلاث مرّات في اليوم، ووضع ألعابه التي تُناسب عمره أمامه.

ما هو العمر الطبيعي لجلوس الطفل؟





يمكن أن يبدأ الطفل بالجلوس باستقلالية وبسهولة ملحوظة خلال المرحلة العمرية الممتدة ما بين الشهرين الرابع والسابع

إلّا أنّ بعض الأطفال قد يتأخرون قليلاً في تطبيق هذه الخطوة ويتخطّون الشهر السادس، وقد ترتبط هذه النقطة بمشاكل صحية معينة تمنعهم من الجلوس كما قد تكون طبيعية ولا تتعدّى مسألة الوقت

وغالباً ما يتأخر الأطفال الذين يولدون مبكراً عن الجلوس وقد يتخطّون الستة أشهر أو أكثر





طرق لمساعدة طفلك على الجلوس

احرصي على مراقبة طفلك جيدا

اتركي طفلك على الأرض 3 مرّات يومياً وأحيطيه بمجموعة من الألعاب المناسبة لعمره، ما سيساعده على تعلّم حركة الجلوس بمفرده بسهولة أكبر وبشكل تدريجي.

اجعلي طفلك يجلس في حضنك أو على رجليك لفترة معينة يمكنك خلالها اللعب معه أو حتّى الغناء له، ما سيشجعه على تعلّم الجلوس لوحده بسهولة أكبر

ضعي طفلك على الأريكة وأسنديه بالوسادات قبل مساعدته على اتخاذ وضعية الجلوس لوحده، واحرصي على مراقبته جيداً خلال هذه الفترة

وإذا كنت تجدين أنّ طفلك يواجه صعوبة في الجلوس، من الضروري أن تستشيري الطبيب المختصّ لتحديد السبب والعلاج

احرصي أن ينام على بطنه من حينٍ لآخر لتقوية عضلات رقبته وبطنه، لأن هذه الخطوة ستساعده بعد ذلك وتجعله يتحكم في جسمه بشكل أفضل.

ساعديه بعد كل رضعة على الوقوف

ارفعيه من وقت لىخر من أسفل ذراعيه

بقدميه على ركبتيكِ وإمساك ذراعيه، وحركيهما بلطف شديد بأن تقربيه وتبعديه عنكِ، حيث يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الكتف والحوض لديه ويساعده على التحكم في جسمه.

ضعي طفلك في منتصف السرير وداعبيه من اتجاهات مختلفة لتقوية عضلات رأسه وحركة رقبته، لأنه سيتابعك برأسه في الاتجاهات المختلفة التي تداعبينه منها.

ابدئي في تعليمه حفظ توازنه وتقوية عضلاته عند بلوغ طفلك الشهر الخامس، فمثلًا يمكن أن تضعيه في زاوية الأريكة أو الكرسي مع وضع بعض المساند بجواره وأمامه حتى يتعلم أن يسند نفسه.

حاولي إمساك يديه خلال استلقائه على ظهره، واجعليه يرفع نفسه إلى وضعية الجلوس. استغلي حب الطفل للنظر إلى نفسه أمام المرآة، واجعليه يجلس أمامها وينظر ويتعرف على نفسه.

ارفعيه من وقتٍ لآخر من أسفل ذراعيه واجعليه يقف على قدميه، فإن هذا من شأنه أن يساعده على تقوية عضلاته فيستطيع الجلوس.

لا تقارني طفلك بأي طفل آخر

الأطفال يختلفون في استجابتهم ونموهمالرضي

احرصي على محاولة فتح ساقيه والحفاظ على وجود مسافة بينهما، لأن هذا يساعده على سهولة التحرك فيما بعد.

لا تضغطي عليه في الجلوس، وإذا رفض أو تذمر يمكنك المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

احرصي على أن تكون المنطقة المحيطة بطفلكِ مفروشة بالسجاد، لأن الطفل يتعرض في هذه الفترة إلى السقوط لعدم توازنه وثقل دماغه

لا تقارني طفلك بأي طفل آخر، لأن الأطفال يختلفون في استجابتهم ونموهم عن بعضهم البعض.

إذا لم يستجب طفلك لمحاولتك في مساعدته على الجلوس حتى الشهر التاسع، يجب عليك استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب.

انتبهي..مع تعلمه الجلوس وتحرره بعض الشيء سيبدأ طفلك رحلته للاستكشاف والعبث بكل ما حوله، لذا احرصي على إخفاء جميع أشيائك الثمينة من أمامه



