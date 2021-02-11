السويد تتجاهل توصيات "الصحة العالمية" حول لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أندرس تيجنيل، كبير خبراء الأوبئة في السويد، أن بلاده سوف تلتزم بتوصياتها بعدم إعطاء لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" من إنتاج شركة أسترازينيكا لمن تجاوزا الـ 65 عاما.

وبذلك تتجاهل السويد توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وقال تيجنيل للصحفيين الخميس: "إذا ما كان ذلك اللقاح في بلد ما، فيجب بالطبع استخدامه مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 65 عاما".

وأضاف: "في السويد، لدينا رفاهية أن لدينا العديد من اللقاحات وبالتالي نعتقد أنه من الصحيح الآن أن نجعل الأمور تسير وفقا لرؤيتنا وهي توجيه اللقاح لفئات مختلفة"، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأصدرت وكالة الصحة العامة السويدية التوصية الأسبوع الماضي، مستشهدة بقلة البيانات بشأن فعالية اللقاح في الفئات الأكبر سنا.

وقالت إنها سوف تعيد مراجعة القرار "في وقت لاحق في الربيع".

وكانت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتطعيم التابعة لمنظمة الصحة العالمية قال، الأربعاء، إن فوائد لقاح كورونا (كوفيد-19) الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أي مخاطر.

وأضافت اللجنة أنه يجب التوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، بما في ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.