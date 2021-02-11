شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أكثر ضرراً على صحة القلب ارتفاع الكوليسترول أم السكري؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، خطورة ارتفاع الكوليسترول الضار على صحة القلب.

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”: إن ارتفاع الكوليسترول الضار أقوى بكثير من السكري في التسبب بالإصابة بجلطة القلب الحادة.

وتكون النسبة الطبيعية للكوليسترول في الدم إذا تراوحت بين​ 3.4-4.1 مليمول/لتر​ (130-159 ملغرام/ديسيلتر)، وفي​​​ حالة ارتفاع في مستوى الكوليسترول السيء إذا تراوحت النسبة بين​ 4.14-4.9 مليمول/لتر​ (160-189 ملغرام/ديسيلتر).

وفي حالة ارتفاع كبير في مُستوى الكوليسترول إذا كانت النسبة 4.92 مليمول/لتر​ (190 ملغرام/ديسيلتر) أو أعلى.