شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أكثر ضرراً على صحة القلب ارتفاع الكوليسترول أم السكري؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، خطورة ارتفاع الكوليسترول الضار على صحة القلب.
وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”: إن ارتفاع الكوليسترول الضار أقوى بكثير من السكري في التسبب بالإصابة بجلطة القلب الحادة.
وتكون النسبة الطبيعية للكوليسترول في الدم إذا تراوحت بين 3.4-4.1 مليمول/لتر (130-159 ملغرام/ديسيلتر)، وفي حالة ارتفاع في مستوى الكوليسترول السيء إذا تراوحت النسبة بين 4.14-4.9 مليمول/لتر (160-189 ملغرام/ديسيلتر).
وفي حالة ارتفاع كبير في مُستوى الكوليسترول إذا كانت النسبة 4.92 مليمول/لتر (190 ملغرام/ديسيلتر) أو أعلى.
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