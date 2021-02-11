نصيحة بعدم استخدام لقاح أسترازينيكا ضد سلالة كورونا الجديدة في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، الدول بعدم استخدام اللقاح الخاص بشركة "أسترازينيكا" إذا كانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، هي السائدة هناك.

وقال مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، إنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة في 7 دول أفريقية، ولكنها منتشرة حتى الآن في جنوب أفريقيا فقط.

ومع ذلك، فهناك الكثير من الدول التي لا تعرف أي سلالة من الفيروس هي السائدة حاليا.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن هناك حاجة متزايدة للتحقيق بشأن مدى انتشار السلالة الجديدة، ولاسيما في الدول المجاورة لجنوب أفريقيا.

ومع ذلك، فإن أفريقيا لن تحجم عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا"، بحسب ما قاله نكينجاسونج.

وأظهرت دراسة حديثة أن اللقاح، الذي تم إنتاجه بصورة مشتركة بين شركة الأدوية البريطانية-السويدية وجامعة أكسفورد، يوفر حماية أقل ضد السلالات الأضعف من "كوفيد -19"، بعد تسجيل إصابات بسلالة الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا.