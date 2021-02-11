خلال ساعات.. زيادة جديدة بأسعار الوقود تعمق جراح الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم السلطات التركية رفع أسعار المحروقات، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس/الجمعة.

ومن المنتظر أن ترتفع أسعار البنزين بمقدار 17 قرشًا للتر، والديزل بمقدار 16 قرشًا، في زيادة جديدة تعمّق جراح الأتراك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.



جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.

ويبلغ سعر البنزين في إسطنبول 6.68 ليرة للتر، وفي إزمير وأنقرة يباع بـ6.75 ليرة.

أما سعر لتر الديزل فيبلغ في إسطنبول 6.60 ليرة، بينما يبلغ في أنقرة 6.67 ليرة، وفي إزمير 6.74 ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.