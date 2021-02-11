براءة قيادية كردية من تهمة "إهانة" أردوغان.. واستمرار حبسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برأت محكمة تركية، فيجان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، المعارض ، من تهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، وتابعته ”الخليج 365”، صدر قرار البراءة من الدائرة العاشرة بمحكمة الجنايات في العاصمة التركية أنقرة.

ولم تحضر يوكسك داغ الجلسة بنفسها لأنها معتقلة منذ العام 2016 في سجن بمدينة قوجالي، وهو العام الذي اعتقلت فيه رفقة الرئيس المشارك السابق للشعوب الديمقراطي، الكردي على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

فيما شاركت بالجلسة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث تحاكم بتهمة إهانة أردوغان في أحد المؤتمرات في شهر نوفمبر/تشرين ثان 2015، اتهمته حينها بدعم المنظمات الإرهابية.

وفي مداخلتها خلال الجلسة، قالت يوكسك داغ إن رفع هذه القضية ضدها "مؤشر على أن تركيا تعيش أزمة اجتماعية وسياسية كبيرة"، لافتة أنه "هذه القضية لا ينبغي أن تنظر أمام المحكمة الجنائية في الأساس".

الادّعاء العام أكد في مرافعته على أن "المتهمة ارتكبت جريمة إهانة رئيس الجمهورية"، مطالبًا هيئة المحكمة بتوقيع العقوبة عليها.

وبعد انتهاء الادعاء العام وهيئة الدفاع من مرافعاتهم، خلت هيئة المحكمة للمداولة لتصدر حكمًا ببراءة يوكسك داغ، مشددة على أن ما ارتكبته "لا يعتبر جريمة في القانون"، فيما يستمر حبسها على ذمة قضية أخرى.