أكبر 10 دول مصنعة للسيارات.. كوريا تسبق الهند وأول ظهور لروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت قائمة أكبر 10 دول مصنعة للسيارات تغيرا كبيرا في 2020، بعد دخول روسيا لأول مرة وتراجع الهند وتقدم كوريا الجنوبية.

استعادت كوريا الجنوبية المركز الخامس كأكبر دولة منتج للسيارات على مستوى العالم خلال 2020، على حساب الهند والمكسيك.



وكانت كوريا تحتل المركز الخامس منذ 5 سنوات عندما أزاحتها عنه الهند في عام 2016 ، ثم نزلت إلى المركز السابع في 2019.

وفي 2020، تراجع إنتاج السيارات في الدول الأربع الأكبر على مستوى العالم لكن ترتيبها لم يتغير حيث احتفظت الصين بالمركز الأول كأكبر منتج سيارات في العالم، تلتها الولايات المتحدة ثم اليابان ثم ألمانيا.

لكن ترتيب الهند والمكسيك اللتين احتلتا المرتبتين الخامسة والسادسة في عام 2019، تراجع في 2020 إلى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

ودخلت روسيا لأول مرة في المراكز العشرة الأوائل، لتحتل المركز العاشر.

عودة كورية

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس من الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات أن إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بلغ نحو 3.5 مليون سيارة بتراجع نسبته 11.2%.

وجاء ذلك في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج العالم من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 15.5%.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات القول إن اقتناص البلاد للمركز الخامس جاء على خلفية توقف الإنتاج في الهند والمكسيك.

كما استفادت سيول من التعاون بين الإدارة والنقابة في شركة هيونداي موتورز وغيرها من شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.

واستفادت أيضا من التغييرات في هيكل صناعة السيارات والتركيز على السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) والسيارات الفاخرة وغيرها.