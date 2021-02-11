شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار وظائف الكلى وكيف يساعد فى الوقاية من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى هى أحد الأعضاء الحيوية التى تقوم بوظائف حاسمة للحفاظ على عمل الجسم بشكل جيد، دور الكلى هو إزالة السموم والتخلص من المواد الكيميائية والعناصر الضارة الأخرى عن طريق البول من أجل الحفاظ على صحة الجسم، وتعمل الكلى أيضًا على تنظيم مستويات الماء فى الجسم وتسمح بامتصاص المعادن بشكل أفضل.

ومن المهم الحفاظ على صحة الكلى، وبالرغم أن لدينا كليتين ويمكننا أيضًا العمل بكلية واحدة، فهذا لا يعنى أننا نخاطر بصحة الكلى، لذلك إذا واجهت أى أعراض غير عادية لابد من استشارة الطبيب الذى يطلب منك بدوره إجراء فحص وظائف الكلى، وكيف يساعد هذا الاختبار فى الوقاية من أمراض الكلى، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- ما هو فحص وظائف الكلى؟

فى أغلب الحالات، يتم إجراء اختبارات وظائف الكلى عندما يشعر الطبيب بأن كليتيك يعانيان من مشكلة ولا يعملان بشكل طبيعى، حيث يساعد إجراء اختبار وظائف الكلى مرة واحدة سنويًا فى اكتشاف أى مشكلة صحية أساسية متعلقة بالكلى، ويتم إجراء اختبارين تحت مسمى فحص وظائف الكلى وهما اختبار ACR (لقياس نسبة الألبومين إلى الكرياتينين) واختبار GFR (لقياس معدل الترشيح الكبيبى).

أولًا: اختبار نسبة الألبومين فى البول، وهو نوع من البروتين ضرورى للجسم ولابد من وجوده فى الدم، ولكن إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل طبيعى فإنه يتم التخلص من هذا البروتين عن طريق البول.

ثانيًا: اختبار معدل الترشيح الكبيبى عن طريق أخذ عينة دم من الشخص المريض، والهدف منه قياس نسبة الكرياتينين فى الدم، وهو نوع من النفايات التي يجب طرها من الجسم عن طريق البول، وإذا تبين من الفحص أن نسبة الكرياتينين عالية فى الدم فإن الكلى لا تعمل بشكل جيد.

- ما هو اختبار خزعة الكلى ؟

فى اختبار خزعة الكلى يتم استخراج قطعة صغيرة من الأنسجة الموجودة بالكلى وتحليلها والذى يحدد نوع ومرحلة المرض الذى يعانى منه الشخص.

- فيما يلى.. أشياء يجب مراعتها قبل إجراء فحص وظائف الكلى للحصول على نتائج أفضل:

1- يعتبر أول بول فى (الصباح) أفضل لهذا الاختبار لأنه يوفر معلومات دقيقة.

2- الصيام عن الأكل على الأقل من 10-12 ساعة قبل إجراء الاختبار، يمكنك فقط شرب الماء خلال هذه الفترة.

3- تجنب شرب الكحوليات والتدخين قبل إجراء اختبار وظائف الكلى لفترة من 24-30 ساعة.