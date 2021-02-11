شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة بريطانية تنشر صورة لأصابع ملتهبة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت امرأة من بريطانيا تعاني من حالة مروعة من كورونا صورًا مروعة ليديها وقدميها بعد الالتهاب الذى أصابها من المضاعفات الخاصة بفيروس كورونا.

وقارنت نيك كيمبرلي، من كوتسوولدز بإنجلترا، الالتهاب بالحروق الإشعاعية من كارثة تشيرنوبيل النووية، وكانت كيمبرلي، مرعوبة عندما رأت التغيير في جسدها لأول مرة.



التهاب اصابع كورونا

وأخبرت السيدة البالغة من العمر 53 عامًا جريدة The Mirror أنها لاحظت أن قدميها كانت بلون "أحمر مغلي" عندما ذهبت للاستحمام، وأضافت: "إنها مثل الحروق الإشعاعية، وعلى الرغم من أننى لم أصب أبدًا بحروق إشعاعية لكنني شاهدت صوراً على الانترنت وشاهدت تشيرنوبيل.

وأضافت : "أشعر أيضًا بإحساس حارق وألم مروع في أصابعى، وكأن جسدي ينفجر من الداخل."



التهاب اصابع كورونا

يُعتقد أن كيمبرلي هي واحدة من أطول المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بعد أن أصيبت بكوفيد خلال فترة الأعياد في عام 2019، حيث تشعر الآن بألم ضاغط في كامل جسدها ، على الرغم من أن الأعراض تظهر فقط في يديها وساقيها.

وأضافت أنه ظهر في الأيام الأربعة إلى الخمسة الماضية التهاب الأصابع واحمرارها بشكل كبير، وأصبح `` الأكثر رعبا '' من الآثار الجانبية لفيروس كورونا الذي تعرضت له.

وقالت كيمبرلي لصحيفة The Mirror: "لقد أرسلت صوري لطبيبي هذا الصباح، و اتصل بي وأخبرني أن ذلك بسبب كوفيد. قال إن هذا تطور لما شاهده من مرضى آخرين".



التهاب الاصابع

على الرغم من أن كيمبرلي واجهت في السابق ، التهاب إصبع القدم بسبب كوفيد ، إلا أنها قالت إن هذا أسوأ بكثير - كما هو موضح في الصور الدرامية التي التقطتها يوم الأحد، وتدعي أنها تعاني الآن من الألم".