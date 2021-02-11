شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 أدوية فعالة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور جائحة فيروس كورونا اعتمدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية نحو 4 أدوية ثبتت فاعليتهم لعلاج فيروس كورونا والسيطرة عليه، وأهم هذه الأدوية عقار ريميديسفير، وعقار الأجسام المضادة من شركة إيلى ليلى، وعقار الأجسام المضادة الثانى من شركة ريجينيرون، والذى تناوله الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وعقار ريكساميثازون لعلاج الحالات الشديدة على أجهزة التنفس الصناعى.

ديكساميثازون

اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية فى 18 سبتمبر 2020

ريميديسيفير

وافقت عليه FDA فى أكتوبر 2020

ريجينيرون

وافقت عليه FDA فى21 نوفمبر 2020

باملانيفيماب وإيتيسيفيماب

رابع عقار وافقت عليه FDA فى يوم 9 فبراير 2021