صحة ورشاقة

أهم 4 أدوية فعالة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 أدوية فعالة لعلاج أعراض فيروس .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور جائحة فيروس كورونا اعتمدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية نحو 4 أدوية ثبتت فاعليتهم لعلاج فيروس كورونا والسيطرة عليه، وأهم هذه الأدوية عقار ريميديسفير، وعقار الأجسام المضادة من شركة إيلى ليلى، وعقار الأجسام المضادة الثانى من شركة ريجينيرون، والذى تناوله الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وعقار ريكساميثازون لعلاج الحالات الشديدة على أجهزة التنفس الصناعى. 

 

ديكساميثازون

اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية فى 18 سبتمبر 2020

 

ريميديسيفير

وافقت عليه FDA فى أكتوبر 2020

 

ريجينيرون

وافقت عليه FDA فى21 نوفمبر 2020

 

باملانيفيماب وإيتيسيفيماب

رابع عقار وافقت عليه FDA فى يوم 9 فبراير 2021

 


أدوية فعالة تمت الموافقة عليها لعلاج أعراض كورونا

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا