- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 أدوية فعالة لعلاج أعراض فيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور جائحة فيروس كورونا اعتمدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والوكالة الأوروبية للأدوية نحو 4 أدوية ثبتت فاعليتهم لعلاج فيروس كورونا والسيطرة عليه، وأهم هذه الأدوية عقار ريميديسفير، وعقار الأجسام المضادة من شركة إيلى ليلى، وعقار الأجسام المضادة الثانى من شركة ريجينيرون، والذى تناوله الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وعقار ريكساميثازون لعلاج الحالات الشديدة على أجهزة التنفس الصناعى.
ديكساميثازون
اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية فى 18 سبتمبر 2020
ريميديسيفير
وافقت عليه FDA فى أكتوبر 2020
ريجينيرون
وافقت عليه FDA فى21 نوفمبر 2020
باملانيفيماب وإيتيسيفيماب
رابع عقار وافقت عليه FDA فى يوم 9 فبراير 2021
أدوية فعالة تمت الموافقة عليها لعلاج أعراض كورونا