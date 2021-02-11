شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر توصياتها بشأن لقاح استرازينكا لفيروس كورونا فى س وج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم، ساج" SAGE"، توصيات مؤقتة لاستخدام لقاح كورونا من استرازينكا ،AZD1222، وذلك بعد ان نشرت دراسة تؤكد عدم فعالية لقاح استرازينيكا فى مكافحة سلالة كورونا بجنوب إفريقيا، وذلك وفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية اليوم.



منظمة الصحة العالمية

من يجب تطعيمه أولاً؟

في حين أن إمدادات اللقاح محدودة، يوصى بإعطاء الأولوية للعاملين الصحيين المعرضين لخطر كبير للتعرض وكبار السن، بمن فيهم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

يمكن للبلدان الرجوع إلى خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد الأولويات وإطار قيم منظمة الصحة العالمية كدليل لتحديد أولويات المجموعات المستهدفة.



كورونا والصحة العالمية

من أيضا يمكنه أخذ اللقاح؟

يوصى بالتطعيم للأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة تم تحديدها على أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري.

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض المناعة الذاتية أو الذين يعانون من نقص المناعة، فقد يتم تطعيم الأشخاص في هذه الفئة الذين هم جزء من مجموعة موصى بها للتطعيم بعد تلقي المعلومات والاستشارة.

يمكن تقديم التطعيم للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل، لكن قد يرغب الأفراد في تأجيل تطعيمهم الخاص بفيروس كورونا لمدة تصل إلى 6 أشهر من وقت الإصابة بعدوى كورونا، للسماح للآخرين الذين قد يحتاجون إلى اللقاح بشكل عاجل أن يذهبوا أولاً.

يمكن تقديم التطعيم للنساء المرضعات إذا كن جزءًا من مجموعة ذات أولوية للتحصين، منظمة الصحة العالمية لا توصي بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.



اللقاح البريطاني استرازينيكا

هل يجب تطعيم الحامل؟

في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا الشديد، لا تتوفر سوى بيانات قليلة جدًا لتقييم سلامة اللقاح أثناء الحمل.

قد تتلقى المرأة الحامل اللقاح إذا كانت فائدة تطعيم المرأة الحامل تفوق مخاطر اللقاح المحتملة، لهذا السبب، يمكن تطعيم النساء الحوامل المعرضات لخطر كبير للتعرض لفيروس كورونا (مثل العاملين الصحيين) أو المصابات بأمراض مصاحبة تزيد من خطر تعرضهن لمرض شديد، بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن.

لمن لا يوصى باللقاح؟

يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة تجاه أي من مكونات اللقاح عدم تناوله، لا ينصح باللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18عامًا في انتظار نتائج المزيد من الدراسات.

ما هي الجرعة الموصى بها؟

الجرعة الموصى بها هي جرعتان تعطى عن طريق الحقن العضلي (0.5 مل لكل منهما) بفاصل 8 إلى 12 أسبوعًا، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الحماية المحتملة على المدى الطويل بعد جرعة واحدة.



مواجهة انتقال فيروس كورونا

هل هو آمن؟

في حين أن هذا اللقاح لم يوصى به حتى الآن لقائمة استخدام الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، فقد خضع لمراجعة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وبالتالي يلبي معايير منظمة الصحة العالمية للنظر في مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم ساج "SAGE ".

قامت الوكالة الأوروبية للأدوية EMAبتقييم شامل للبيانات المتعلقة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته وأوصى بمنح ترخيص تسويق مشروط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات، وهي مجموعة من الخبراء تقدم إرشادات مستقلة وموثوقة إلى منظمة الصحة العالمية بشأن موضوع الاستخدام الآمن للقاح، وتتلقى وتقيم تقارير أحداث السلامة المشتبه بها ذات التأثير الدولي المحتمل.

ما مدى فعالية اللقاح؟

لقاح استرازينيكا AZD1222 ضد كورونا يحقق فعالية بنسبة 63.09% ضد عدوى كورونا المصحوبة بأعراض، ترتبط فترات الجرعات الأطول في نطاق 8 إلى 12 أسبوعًا بفعالية أكبر للقاح.



لقاح استرازينيكا

هل تعمل ضد المتغيرات الجديدة؟

راجعت مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم "ساج " (SAGE) جميع البيانات المتاحة عن أداء اللقاح في إعدادات المتغيرات المثيرة للقلق، وتوصي لجنة الخبراء SAGE حاليًا باستخدام لقاح استرازينيكا AZD1222وفقًا لخريطة طريق أولويات منظمة الصحة العالمية ، حتى إذا كانت متغيرات الفيروس موجودة في بلد ما، يجب على البلدان تقييم المخاطر والمنافع مع مراعاة وضعها الوبائي.

تسلط النتائج الأولية الضوء على الحاجة الملحة إلى نهج منسق لمراقبة المتغيرات وتقييمها وتأثيرها المحتمل على فعالية اللقاح، ومع توفر بيانات جديدة، ستقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث التوصيات وفقًا لذلك.

هل يمنع العدوى وانتقالها؟

لا توجد بيانات موضوعية متاحة تتعلق بتأثير لقاح استرازينيكا AZD1222 على انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في غضون ذلك، يجب أن نحافظ على تدابير الصحة العامة التي تعمل ونعززها مثل: التباعد الجسدي، وغسل اليدين، والاهتمام بالجهاز التنفسي، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، وتجنب الازدحام، وضمان التهوية الجيدة.