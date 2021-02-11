نجوم تعافوا من كورونا

بيروت - نادين محمد - استطاع بعض النجوم العرب التغلب على فيروس كورونا بعض فترة طويلة من العلاج والحجر، وأعلنوا شفائهم من المرض مطمئنين جمهورهم.

آخر النجمات اللاتي شفين من فيروس كورونا النجمة يسرا التي أعلنت شفائها منه بعد إصابتها في الحنجرة والرئة والمضاعفات الصعبة التي عاشتها.

النجم عاصي الحلاني وأسرته أيضاً شفيوا من فيروس كورونا، وكان ابنه الوليد أكّد أنهم أصيبوا بالكامل بفيروس كورونا، ولكنهم تعافوا منه، موضحاً أنه هو سبب نقل العدوى لهم بعد سفره لإحدى الدول التي تشتهر بارتفاع عدد الإصابات بها، وفور عودته تبينت إصابته بالفيروس، وتوالت الإصابات بين أفراد العائلة.

وأعلنت النجمة السورية سلافة معمار في لقاء تلفزيوني إصابتها بالفيروس منذ فترة، وحرصت على إخفاء هذا الخبر عن الجميع لمنع إثارة الضجّة حولها، الا انها شفيت منه على خير وسلامة.

وتوقف نشاط الفنان المصري أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا، وبعد حوالي 20 يوماً أعلن كرارة تعافيه من كورونا وعلق على انستقرام : "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

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