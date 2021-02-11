شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد تطلق تجربة سريرية على عقار الميترين المضاد لأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيان لجامعة أكسفورد عن انطلاق تجربة سريرية هذا الأسبوع لاختبار ما إذا كان عقار يسمى الميترين يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بمرض خطير من فيروس كورونا على التعافي من المرض.

ووفقا للموقع الرسمي للجامعة، غالبًا ما يصاب المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا بمستويات منخفضة جدًا من الأكسجين ، تسمى نقص الأكسجة ، في الدم الشرياني الذي يغذي الجسم، و يفترض باحثون من جامعة أكسفورد أن المشكلة الأساسية هي أن الفيروس يعطل عملية طبيعية في الرئتين تسمى تضيق الأوعية الرئوية بنقص التأكسج ، والتي تحول الدم بعيدًا عن الأجزاء المريضة غير الوظيفية في الرئة ونحو أجزاء الرئة التي لا تزال تعمل بشكل صحيح.

إذا تم منع الرئتين من تحويل الدم إلى أجزاء رئوية ذات أكسجين أفضل ، فقد يتسبب ذلك في نقص الأكسجة العميق الذي قد يموت بسببه مرضى كورونا يهدف العلاج الداعم في المستشفيات إلى منع ذلك عن طريق استخدام الأكسجين التكميلي وأجهزة التنفس الصناعي لدعم التنفس.

نجح عقار الميترين بيسميسيلات ، وهو عقار تم تطويره لأول مرة في فرنسا ، في علاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة عن طريق تضييق الأوعية الدموية في مناطق الرئة، حيث يكون الأكسجين منخفضًا. يقول الباحثون إن الميترين يمكن أن يكون له نفس التأثير في مرضى كورونا مع إمكانية المساعدة في استعادة عملية الحماية الطبيعية في الرئتين وزيادة مستويات الأكسجين في الدم الشرياني.

يأمل فريق التجربة أن يؤدي إعطاء هذا الدواء لمرضى كورونا بالتالي إلى تقليل كمية الدعم التنفسي الأخرى التي يحتاجها المريض.

وفقًا للباحث الرئيسي البروفيسور بيتر روبنز، فإن الفكرة الأساسية وراء العلاج الطبي هي أنه داعم هدفه هو إبقاء الناس على قيد الحياة أثناء تعافيهم من المرض بطريقة ما ، يمكن عرض الدعم المحتمل من Almitrine على أنه تمديد مدرج الأفراد للتعافي من المرض، قائلا" الفكرة من تجربتنا هي تعزيز العلاج الداعم لمرضى كورون.

بدأت التجربة السريرية هذا الأسبوع في مؤسسة Royal Berkshire NHS Foundation Trust in Reading. سيتم إعطاء الميترين عن طريق الفم على مدار سبعة أيام لتحديد ما إذا كان فعالاً في تقليل الحاجة إلى أشكال أخرى من الدعم التنفسي.

قال البروفيسور روبينز:" أنا سعيد بقرارنا استخدام الميترين الفموي ، بدلاً من الوريد ، للتجربة يمكن أيضًا استخدام هذا النهج الأقل تقنيًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي ربما لا تمتلك بنية تحتية أو غير كافية لتوفير الأكسجين كدواء يؤخذ عن طريق الفم ، لديه بالفعل القدرة على شفاء الكثير من الناس.

يهدف الأطباء إلى تجنيد 116 مريضًا في المنطقة في المجموع عبر ثلاثة مراكز ، بدءًا من المركز الأول ، مستشفى رويال بيركشاير ، هذا الأسبوع سيكون المركزان الثاني والثالث هما مستشفى جون رادكليف التابع لمستشفيات جامعة أكسفورد ومستشفى جامعة ويلز في كارديف.من المتوقع أن تستمر التجربة لمدة 4 أشهر تقريبًا.