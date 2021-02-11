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القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة البريطانية أن لقاحات فايزر وأكسفورد تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 65%، بالإضافة إلى خفض حالات دخول المستشفيات، ما ينبئ بتخفيف قيود الإغلاق التى فرضتها بريطانيا مؤخرا، طبقا لتقرير نشر فى صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن لقاحات فايزر التى تبدأ فاعليتها فى غضون أسبوعين تسهم فى منع الأعراض لدى كبار السن والشباب، كما هو الحال فى لقاحات أكسفورد استرازينيكا، حيث أشارت شركة فازير إلى أن لقاحاتها فعالة وتقلل من خطر الإصابة بالأعراض بنسبة 64%، لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، كما تتراجع معدلات الإصابة لدى البالغين بنسبة 65%، فقد وجدت البيانات الأولى من برنامج التحصين في المملكة المتحدة.

كما ترتفع الحماية إلى بين 79 و84%، بعد الجرعة الثانية لجميع الأعمار، حيث بلغت معدلات الاستشفاء تظهر لدى 12.6 مليون بريطانى ممن تناولوا لقاحات كورونا الفعالة خلال الأشهر الماضية.

وأكد التقرير أن هناك العديد من تساؤلات حول مدى فاعلية الجرعات فى منع الناس من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجنوب أفريقى، بعد أن أشارت الدراسات إلى أنها أقل فاعلية ضد السلالة الطافرة، لكن بعض الدراسات اشارت إلى قدرة اللقاحات لخفض فاعلية أعراض الفيروس والحالات المضطرة للدخول إلى المستشفيات.