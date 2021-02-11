شكرا لقرائتكم خبر عن بيونتك الألمانية: 17 طفرة لسلالة كورونا الجديدة منذ مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة لشركة بيونتك الألمانية مطورة اللقاحات BioNTech SE. أن طفرات كورونا التي تعد جزءًا من سلالة الفيروس التاجي بشكل سريع، بدأت فى الانتشار في بريطانيا قبل أشهر من تحديد المتغير، مما يؤكد الحاجة إلى مراقبة أسرع لتغيرات الفيروس.

ووفقا لتقرير الجريدة جريدة جنوب الصين الصباحية"SCMP"، تم العثور على بعض الطفرات السبعة عشر التي تميز السلالة الأكثر عدوى - ثمانية منها على بروتين السنبلة - في وقت مبكر من مارس وإبريل 2020، وفقًا لتقرير يضم مؤلفوه الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك BioNTech ، وقد حلل حوالي 150000 تسلسل تم جمعها من جميع أنحاء العالم حتى أوائل أكتوبر.

ووجد الباحثون أن حوالي 14 % فقط من تلك العينات تحتوي على نفس البروتين الدقيق مثل سلالة الفيروس التاجي التي ظهرت لأول مرة من ووهان، كان هذا النوع من الفيروس هدفًا لمعظم اللقاحات التي تم تطويرها خلال العام الماضي.



البديل البريطاني تحور فى مارس 2020

قال المؤلفون: "توضح هذه النتائج الأهمية المتزايدة لمراقبة تسلسل فيروس كورونا للكشف المبكر عن المتغيرات.

وقد أثار ظهور سلالات فيروس كورونا الجديدة - لا سيما تلك التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل - دعوات لتطعيم الناس بشكل أسرع قبل أن تنتشر الطفرات.تدرس الشركات بما في ذلك استرازينيكا AstraZeneca Plc المتغيرات لإيجاد طرق يمكن أن تعمل لقاحاتهم بشكل أفضل ضدها.

كتب المؤلفون أنه بينما أكد التحليل فكرة أن الفيروس التاجي يتحور بمعدل أبطأ من معظم فيروسات الحمض النووي الريبي، فإن انتشار التغيرات في بروتين سبايك زاد بشكل مطرد خلال سبتمبر.

يُعتقد أن سلالة المملكة المتحدة - المعروفة أيضًا باسم نسب B.1.1.7 - ظهرت لأول مرة في سبتمبر ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

من جهة أخرى قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في تقرير مؤخرا، إنها تلتقط طفرة أخرى - واحدة موجودة بالفعل في سلالات جنوب إفريقيا والبرازيل - يبدو أنها تجعل الفيروس أكثر مقاومة للقاحات.