شكرا لقرائتكم خبر عن QR تأشيرة عبور المسافرين لإثبات التطعيم بلقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة البريطانية السماح لإعطاء البريطانيين الملقحين بلقاحات كورونا رموز الاستجابة السريعة ويطلق عليهاQR ، القابلة للفحص والتى تسمح لهم بالسفر إلى الخارج فى أقرب وقت، دون وجود أى عوائق ترتبط بحظر السفر بسبب تفشى الجائحة العالمية، طبقا لتقرير نشر فى صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأكدت السلطات البريطانية أن تلك الخاصية ستكون جزءا من مخططات جواز سفر لقاح كورونا، والتى تساعد المسافرين على حمل دليل رقمى يثبت تناولهم لجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم منح 8 شركات دعما حكوميا بهدف تطوير تلك الخاصية للمستخدمين، بتكلفة قدرها 450 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي يساهم على إعادة فتح السفر الدولي دون التعرض لخطر بسبب الوباء العالمى.

وقدمت إحدى الشركات التى حصلت على المنحة الحكومية لتفعيل تلك الخاصية بتصميم تطبيق هاتف مرتبط بجواز سفر رقمى يتضمن صورة لهما، ومن المقرر إطلاقه الشهر المقبل لتسهيل المهام على المسافرين، كما تستهدف تلك الشركات تطوير "شهادات" رقمية من شأنها تثبت تلقى المواطنين التطعيم اللازم ضد فيروس كورونا.



خدمة الدليل الرقمى للمسافرين داخل بريطانيا

وقال المسئولون التنفيذيون في جميع الشركات إنهم يخططون لعرض تقنياتهم على الحكومة قبل انتهاء الإغلاق الوطني الحالي.

وتدعم السلطات الصحية البريطانية أيضا مشروعا يستهدف تأسيس نظام لا مركزى بقيمة 49678 جنيهًا إسترلينيًا يمكنه تقديم أدلة على بيانات تكشف عن تناول الأفراد للقاحات كورونا أم لا.

فى حين تم تطوير مشروع آخر يستهدف تطوير منصة رقمية تساعد فى الكشف عن أعداد الحاصلين على التطعيم أيضا لسهولة التنقل دون قلق من تفشى العدوى.