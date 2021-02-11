شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا حول آخر تطورات فيروس كورونا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو عن فيروس كورونا فى أفريقيا اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الجارى، لمناقشة أحدث تطورات فيروس كورونا والسلالة المتحورة الأكثر انتشارا، وبعد توقف استخدام لقاح أسترازينيكا لعدم فاعليته فى الوقاية من كورونا بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة، وتعقد الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

يتحدث في الجلسة كل من:

- الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا

- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

- البروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن لطب المناطق المدارية، وأستاذ الصحة العالمية والمستشار الخاص لرئيس المفوضية الأوروبية بشأن فيروس كورونا

يذكر أن جنوب أفريقيا قد أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا AstraZeneca بعد أن أظهرت التجربة أنه أقل فاعلية ضد البديل الجديد أو السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا، وقال وزير الصحة زويلي مخيزي، إن الحكومة ستنتظر نصيحة العلماء بشأن أفضل السبل للمضى قدمًا، بعد أن أظهرت التجربة أن لقاح استرازينيكا AstraZeneca لم يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخفيف أو المعتدل من متغير 501Y.V2 سريع الانتشار، بدأت الموجة الثانية من الإصابات أواخر العام الماضي.

وقال الباحثون إنه قبل انتشار السلالة المتغيرة الجديدة الأكثر عدوى كان اللقاح يظهر فاعلية بنحو 75%.

ولم تقيِّم الدراسة ما إذا كان اللقاح قد ساعد فى الوقاية من كورونا الشديد لأنه شمل فى الغالب شبابًا صغارًا نسبيًا لا يُعتبرون معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت شركة استرازينيكا AstraZeneca إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقى من الأمراض الشديدة، وأنها بدأت بالفعل فى تكييفه ضد متغير 501 Y.V2 بجنوب أفريقيا.

وقال البروفيسور شابير ماضي، كبير الباحثين في تجربة استرازينيكا AstraZeneca في جنوب أفريقيا إن البيانات المتعلقة باللقاح كانت بمثابة اختبار للواقع وأن الوقت قد حان "لإعادة ضبط توقعاتنا من لقاحات كورونا".

ومن ناحية أخرى كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية عن أن جنوب أفريقيا تخطط لتسريع طرح لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون Johnsonبعد أن أظهر فاعلية أكبر ضد متغير جديد منتشر في أكثر من 90% من الحالات الجديدة في البلاد، وفقًا لجليندا جراي، رئيسة مجلس الأبحاث الطبية بجنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى إن جنوب أفريقيا حصلت على 9 ملايين جرعة من شركة جونسون و20 مليون جرعة من شركة فايزر، والتي كان من المتوقع وصولها فى يونيو ومايو على التوالي، يجب أن تصل اللقاحات للعاملين الصحيين من شركات الأدوية في غضون 4 أسابيع، وفقًا لما قاله وزير الصحة زويلي مخيزي.

كما حصلت أفريقيا على 4.3 مليون لقاح إضافي من مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي من المقرر تقديمها في مارس، مع ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 46000 حالة وفاة، تعد جنوب إفريقيا أكثر دول القارة تضررًا.