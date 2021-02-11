سر خسارة كيلوغرام كل يومين برجيم الماء والزبادي 

بيروت - نادين محمد - تكشف رجيم اللبن الزبادي والماء سر خسارة كيلوغرام واحد في يومين فقط. ويمكن تطبيقها مثلاً خلال عطلة نهاية الاسبوع. فمن المعروف ان اللبن الزبادي يحتوي على الكثير من المكونات التي تعزز عمل الجهاز المناعي وتسرع عملية الهضم. كما ان شرب كمية كافية من الماء اي ما لا يقل عن ليترين يسهل عملية المرور المعوي ويساهم في تنقية الكبد خصوصاً والجسم عموماً من السموم الضارة. ولهذا ينصح باتباع رجيم الماء والزبادي الطبيعي من اجل تخسيس كيلوغرام واحد في يومين فقط.

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يساعد هذا الرجيم اذاً على خسارة كيلوغرام واحد كل يومين. كما ان تطبيقه ينطوي على الكثير من الفوائد الاخرى.

- يساعد على تعزيز نشاط الكبد. فمن المعروف ان هذا العضو في الجسم يعمل على ازالة السموم. كما انه يساهم في تخزين الحديد والنحاس والغلوكوز.

- يتمتع بتأثير الديتوكس اي انه يخلص الجسم من تأثير العوامل الضارة مثل التلوث. وهكذا فإنه يحميه من الامراض المختلفة.

- يساعد على استعادة الحيوية والنشاط ويوفر الطاقة.

- ينظف الامعاء والكليتين من البقايا الضارة.

قواعد الرجيم



يجب تطبيق هذا الرجيم لمدة يومين فقط والافضل ان يتم فعل هذا في عطلة نهاية الاسبوع. ومن الممكن تكرار ذلك على ان يبلغ عدد الايام 10 في العام الواحد. وخلاله يسمح بتناول اللحوم الخالية من الدهون، البطاطا والاطعمة التي تحتوي على الدهون المفيدة. كذلك يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من السوائل مثل الماء والشوربات. ومن المفيد تناول 250 ملل من الماء الفاتر في الصباح عند الاستيقاظ من النوم وقبل تناول الفطور وممارسة التمارين.

السبت

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الفطور. كوب من الماء الفاتر، 200 ملل من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر او من حليب اللوز، نصف كوب من الفاكهة الطازجة، 250 ملل من الشاي الاخضر غير المحلى، ملعقة صغيرة من بذور الكتان، كوب من بذور الشوفان.

الغداء. 250 ملل من الماء، طبق من السلطة، حبتا بطاطا مسلوقتان متوسطتا الحجم، 250 غ من السمك المشوي، كوب من الخضار المشوية، ثمرة موز.

وجبة خفيفة. 250 ملل من الماء، ربع كوب من بذور اليقطين، 180 ملل من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، حبة تفاح.

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العشاء. 250 ملل من الماء او الشاي او من اي خلاصة عشبية من دون سكر، نصف كوب من الخضار المطهوة على البخار، 150 غ من التونا، طبق سلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

الأحد

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الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر، ثمرة اجاص، 200 ملل من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، معلقة صغيرة من بذور الكتان، كوب من بذور الشوفان.

وجبة خفيفة. حبة من الغريب فروت.

الغداء. 250 ملل من الماء، 200 غ من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، 150 غ من الخيار المخلل، طبق من شوربة خضار تحتوي على الكرفس والبصل والجزر والبطاطا واللوبياء والفليفلة.

العشاء. كوب من خلاصة نباتية خالية من السكر، طبق من سلطة الجزر مع الشمندر والقليل من عصير الليمون.

ومن اجل خسارة كيلوغرامين في يومين بطريقة فعالة باتباع رجيم الماء والزبادي الطبيعي من المفيد ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. كذلك يجب اتباع عادات غذائية صحية والامتناع عن تناول المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكر المصنع.



