المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن المغرب سيستسلم دفعة ثانية تتألف من 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا، الخميس.

وذلك بعد أن بدأ المغرب تنفيذ أول حملة للتطعيم في أفريقيا قبل أسبوعين، ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر الخميس.

وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة: "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب بشكل كبير".

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وحتى الأربعاء، بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476689 حالة والوفيات 8436 حالة.

وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي تطعيم 33 مليون شخصا، ويهدف لتلقيح 80 في المئة من سكانه.