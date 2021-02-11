20 حالة وفاة و333 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بتسجيل 20 حالة وفاة و333 إصابة جديدة.

ووصلت حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1048 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 183 إصابة و852 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 126 ألفا و361 شخصًا، بينهم 15 ألفًا و918 حالة نشطة، ووفاة 2009 أشخاص.