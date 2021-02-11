تركيا تخسر اثنين من جنودها في "مخلب النسر" بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل جنديان تركيا وأصيب أربعة آخرون، إثر اشتباكات مع العمال الكردستاني في إطار عملية "مخلب النسر 2"، شمالي العراق.

وأمس الأربعاء، أطلقت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدوانا جديدا، شمالي العراق، أسمته "مخلب النسر 2"، لملاحقة "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية".

"عدوانية أردوغان".. هل يستخدم العراق أوراقه لكبح تركيا؟



وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها اطلعت عليه ”الخليج 365” في موقعها الإلكتروني، إن اثنين من جنودها سقطوا في العملية العسكرية فيما أصيب 4 آخرون.

وتأتي "مخلب النسر ٢" استكمالاً للعمليات التي بدأتها سلطات أردوغان في يونيو/حزيران من العام الماضي، في عدوان أثار غضب العراق وقتها الذي استدعى السفير التركي وسلمه رسالة احتجاجية.



ورغم الاحتجاجات المستمرة وأساليب التنديد التي أعلنتها بغداد بوجه حكومة أردوغان مراراً وتكراراً إلا أن الأخير لم يكترث لتلك المطالبات واستمر في توسيع نطاق عملياته العسكرية بعمق يصل لأكثر من 150 كليومترا داخل الأراضي العراقية، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات.