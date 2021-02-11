شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تدير أكبر حملة عالمية لإمداد المليارات من البشر بمعلومات حول لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كانغ شينغ جين رئيس قسم الصحة بفيسبوك أن المؤسسة العالمية تساعد السلطات الصحية المحلية في الدول على الوصول إلى مليارات الأشخاص من خلال معلومات دقيقة ودعم جهود الإغاثة الصحية والاقتصاديةوإمداد أكثر من 2 مليار شخص من 189 دولة بمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا من خلال مركز معلومات COVID-19 والرسائل التعريفية، وقاموا بإزالة أكثر من 12 مليون محتوى على فيسبوك وإنستجرام تحتوي على معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسدي وشيك. وشراكات مع حكومات في أكثر من 120 دولة، فضلاً عن منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، لتقديم معلومات لحظية حول COVID-19، بما في ذلك عبر خطوط المساعدة على WhatsApp.

كما قاموا بتزويد الباحثين ومسؤولي الصحة العامة ببيانات وأدوات لحظية للمساعدة في التنبؤ بالأمراض وفهم فعالية التدابير الوقائية. من خلال برنامج «البيانات من أجل الخير Data for Good»، وبالشراكة مع أكثر من 450 منظمة فيما يقرب من 70 دولة، وتستفيد غالبيتها من أدواتنا لدعم استجابة COVID-19 في مجتمعاتها. تم تنزيل مجموعات البيانات المتاحة للجمهور أكثر من مليون مرة في العام الماضي من قبل المنظمات غير الهادفة للربح ومسؤولي الصحة العامة والباحثين.

وقال جين: لا يزال أمامنا طريق طويل، وفي عام 2021 نركز على دعم القادة الصحيين والمسؤولين الحكوميين في عملهم لتلقيح مليارات الأشخاص ضد COVID-19. إن بناء الثقة في هذه اللقاحات أمر بالغ الأهمية، لذلك فإننا نطلق أكبر حملة عالمية لمساعدة منظمات الصحة العامة على تبادل المعلومات الدقيقة حول لقاحات COVID-19 وتشجيع البشر على التطعيم عندما تصبح اللقاحات متاحة لهم.

مساعدة البشر على معرفة أين ومتى يحصلون على التطعيم

وأضاف رئيس قسم الصحة في فيسبوك: بينما ينشر المسؤولون الحكوميون معلومات عن توافر لقاح COVID-19، سنساعد الأفراد على معرفة أين ومتى يحصلون على التطعيم- على غرار الطريقة التي ساعدنا بها الناس في العثور على معلومات حول مكان وزمان التصويت أثناء الانتخابات. ابتداءً من هذا الأسبوع، سنبدأ في عرض روابط المواقع الالكترونية لوزارات الصحة المحلية في مركز معلومات COVID-19 لمساعدة الناس على فهم ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح وكيفية القيام بذلك. وفي الأسابيع المقبلة، ومع توفر المزيد من المعلومات، سنواصل توسيع وتحسين هذه الخاصية في عدد أكبر من البلدان، مما يسهل على المستخدمين معرفة أين ومتى يمكن تلقيحهم ببضع نقرات.

تبادل معلومات موثوقة حول لقاحات COVID-19

نعمل مع المنظمات الصحية وقادة المجتمع المحلي للقيام بحملات على منصتنا لترويج المعلومات الدقيقة حول لقاحات COVID-19 وتشجيع الناس على الحصول على التطعيم. نقدم 120 مليون دولار كأرصدة إعلانية لمساعدة وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة على إمداد مليارات الأشخاص حول العالم بمعلومات عن لقاح COVID-19 والمعلومات الصحية الوقائية. كما نقدم الدعم التدريبي والتسويقي لمساعدة الحكومات والمنظمات الصحية على التحرك بسرعة والوصول إلى الأشخاص المناسبين بأحدث المعلومات عن اللقاحات.

سنوفر قريبًا مركز معلومات COVID-19 على إنستجرام حتى يتمكن المستخدمين من الوصول إلى أحدث المعلومات حول لقاحات COVID-19 عبر تطبيقاتنا. كما نساعد السلطات الصحية والحكومات على مشاركة معلومات لحظية حول اللقاحات عبر تطبيق واتساب وتقديم إجابات على أسئلة الجميع. لقد عقدنا شراكة مع الحكومة في إندونيسيا لإنشاء خط مساعدة على WhatsApp يشارك المعلومات حول توافر اللقاح أولاً مع العاملين الطبيين، ومع عامة الناس في نهاية المطاف. وفي 5 أيام فقط، تمكن ٥٠٠،٠٠٠ عامل طبي- من أصل 1.3 مليون عامل طبي في البلاد – من الاستفادة بهذه الخدمة. وبدأت حكومات وسلطات صحية أخرى، بما في ذلك حكومة جنوب أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية، في إنشاء خطوط مساعدة مماثلة لتقديم أحدث المعلومات عن اللقاحات.

كما نعمل على إبراز المحتوى الذي يخدم بشكل مباشر المجتمعات التي قد تنخفض فيها نية الحصول على اللقاح وإمكانية الوصول إليه. في الولايات المتحدة، نتشارك مع كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة للوصول إلى مجتمعات الأميركيين الأصليين ومجتمعات السود واللاتينيين وغيرهم، وذلك عبر محتوى قائم على العلم والأدلة يواجه الأسئلة والمخاوف التي تساور هذه المجتمعات. كما نعمل مع AARP للوصول إلى الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من خلال محتوى تعليمي حول لقاحات COVID-19، بما في ذلك محتوى باللغة الإسبانية مصمم للوصول إلى المجتمعات اللاتينية والإسبانية.

ويعد هذا امتداداً للعمل الذي قمنا به مع المنظمات الصحية خلال العام الماضي لزيادة اعتماد السلوكيات الوقائية COVID-19، مثل ارتداء قناع الوجه. وضعنا تذكير في الجزء العلوي من فيسبوك وإنستجرام لارتداء أقنعة الوجه. ووصلنا إلى أكثر من 26 مليون شخص مع حملة الشخصيات العامة التي تشجع الناس على ارتداء قناع الوجه WearAMask#، مما أدى إلى زيادة قدرها 7 نقاط في نسبة الأشخاص الذين يبلغون عن أن ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة أمر مهم أو مهم للغاية. سوف نستخدم البيانات وأفضل الممارسات من هذه الجهود لبناء الحملات المعلوماتية عن اللقاحات ودعم السلطات الصحية لبناء الثقة في لقاحات COVID-19.

مكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات

بالإضافة إلى تبادل المعلومات الموثوقة، نقوم بتوسيع جهودنا لإزالة الادعاءات الكاذبة على فيسبوك وإنستجرام حول فيروس COVID-19 ولقاحاته واللقاحات بشكل عام أثناء الجائحة. واليوم، وبعد مشاورات مع المنظمات الصحية الرائدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، نقوم بتوسيع قائمة الادعاءات الكاذبة التي سنزيلها لتشمل الادعاءات الإضافية الزائفة التي تم كشفها حول فيروس COVID-19 واللقاحات.

توفير البيانات حول التسليم الفعال للقاحات

في العام الماضي، بدأنا التعاون مع مجموعة ديلفي للبحوث التابعة لجامعة كارنيجي ميلون وجامعة ميريلاند على الدراسات الاستقصائية لـCOVID-19 حول الأعراض التي يعاني منها الأفراد، وسلوكيات ارتداء قناع الوجه، وإتاحة الرعاية. يتم إجراء هذه الاستطلاعات من قبل شركائنا الأكاديميين ولا يتلقى فيسبوك ردودًا فردية على الاستطلاع. برنامج الاستطلاع هذا هو واحد من أكبر برامج استطلاع الرأي التي أجريت مع أكثر من 50 مليون رد حتى الآن، وقد ساعد الباحثين في مجال الصحة على الرصد والتنبؤ بانتشار COVID -19 بشكل أفضل. كما أنها المصدر الوحيد للبيانات العالمية حول ارتداء قناع الوجه، مما ساعد مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم في جهود الاستجابة التي بذلوها من خلال COVID-19. واستخدم معهد القياسات والتقييمات الصحية نتائج وتحليلات من الدراسات الاستقصائية للتعريف بعدة إجراءات تخص ارتداء غطاء الوجه في بلدان مثل بولندا، التي حققت زيادة كبيرة في ارتدائها.

وتظهر بيانات الاستقصاء أن استعداد الأفراد للحصول على لقاح COVID-19 يختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، حيث قال أكثر من 90٪ من الناس في الدنمارك إنهم سيتلقون لقاح COVID-19 مقارنةً بـ 71٪ في الأرجنتين و62٪ في الفلبين. وفي الولايات المتحدة، أفاد أقل من 60٪ من السود أو الأميركيين الأفارقة أنهم من المرجح أن يحصلوا على لقاح COVID-19. ولذلك، سوف توفر بيانات المسح فهماً أفضل للاتجاهات في نوايا تناول اللقاحات عبر مختلف الفئات الاجتماعية الديموغرافية، والأعراق، والمناطق الجغرافية، وغيرها. كما سيسمح نطاق الدراسة الاستقصائية بتحديثات أسرع حول التغيرات في الاتجاهات، مثل ما إذا كانت نية التطعيم ترتفع أو تنخفض في كاليفورنيا في أسبوع معين، وتحليلات أفضل حول كيفية اختلاف نية الحصول على اللقاح على المستوى المحلي. سنشارك هذه البيانات الجديدة بما في ذلك المواقف تجاه اللقاح على مستوى المقاطعة في الولايات المتحدة وكذلك على الصعيد العالمي.

وقد أثبتت البيانات أهميتها في مكافحة COVID-19. في عام 2020، أطلقنا مجموعات بيانات وخرائط وأدوات جديدة لدعم الباحثين والمنظمات غير الربحية والحكومات في استجابتها لـ COVID-19، وفي عام 2021، سنواصل تقديم بيانات وتحليلات مفيدة لفهم المواقف تجاه اللقاحات، وبناء الثقة في اللقاحات من خلال معلومات موثوقة ودعم جهود التلقيح.