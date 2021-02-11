شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توافق على لقاحى الصين كانزينو وسينوفاك لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الصحة المكسيكى هوجو لوبيز جاتيل إن المكسيك سمحت بالاستخدام الطارئ للقاحى الصين سينوفاك وكانزينو لفيروس كورونا، بدأت حملة التلقيح فى المكسيك بطيئة، ويأمل المسئولون فى ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية فى الحصول على ملايين الجرعات من الصين لتعزيز جهودهم وسط نقص اللقاحات والتأخير العالمى، وفقا لما ذكرته وكالة رويترزReuters.

وفى وقت سابق قالت شركة كانزينو Biologics الصينية إن لقاح كورونا الخاص بها تمت الموافقة عليه فى المكسيك للاستخدام فى حالات الطوارئ للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18عامًا أو أكبر.

وأوضحت الوكالة أن كورونا فاك هو اسم اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك Sinovac Biotech الصينية، والذى تم اختباره على نطاق واسع فى البرازيل، والتى طلبت نحو 100 مليون جرعة من اللقاح.

وحقق لقاح كورونافاك CoronaVacفاعلية تزيد قليلاً عن 50% فى التجربة البرازيلية، وهو أقل بكثير من الخيارات الأخرى فى السوق، لكن تخزينها ونقلها أسهل، والمكسيك حريصة على تنويع إمدادات اللقاحات.

وقالت باكستان إن لقاح كانزينو CanSino Bio أظهر فاعلية بنسبة 65.7% فى الوقاية من الحالات المصحوبة بأعراض، ومعدل نجاح 90.98% فى وقف المرض الشديد فى تحليل مؤقت للتجارب العالمية.

المكسيك هى إحدى الدول التى تختبر لقاح كانزينو CanSino ولديها صفقة توريد مع الشركة، وأظهرت بيانات تسجيل التجارب السريرية أنه يجرى اختباره أيضًا فى روسيا والأرجنتين وتشيلى.

وقالت الوكالة إن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام في الجيش الصيني العام الماضي وتم إعطاؤه منذ ذلك الحين لما لا يقل عن 40-50 ألف شخص يستخدم فيروس البرد الشائع المعدل المعروف باسم Adenovirus type-5 (Ad5) لنقل المواد الجينية من بروتين فيروس كورونا، في الجسم.