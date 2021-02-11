دراسة بريطانية: سلالة “كنت” ستغزو العالم ومكافحة كورونا ستستمر لـ10 أعوام!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 12:09 مساءً

أشارت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض “​كوفيد 19​” في ​بريطانيا​، شارون بيكوك، إلى أن “سلالة ​فيروس كورونا​ التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة “كنت” البريطانية، “ستغزو” على الأرجح كل أنحاء العالم”، لافتةً إلى أن “مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل”.

ولفت بيكوك إلى أن “سلالة “كنت” اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم”. وأوضحت أنه “عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه”.

تواصل السلطات الصحية في بريطانيا البحث عن الأسباب التي أدت لظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في منطقة “كنت” جنوب شرقي إنجلترا، في شهر سبتمبر من العام الماضي.

قالت وكالة الصحة العامة في المملكة المتحدة، في تقرير صدر في الأول من فبراير، إن السّلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت في إنكلترا، هي في طور التحول بسبب أخطاء ارتكبتها السلطات الصحية في البلاد.

وتم اكتشاف العديد من حالات الإصابات بالطفرة الإنكليزية التي تحتوي بدورها على طفرة E484K الموجودة كذلك في السلالات التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل.