صحة ورشاقة

توقعات باجتياح سلالة كورونا بريطانية العالم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باجتياح سلالة بريطانية العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا إن سلالة فيروس كورونا ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم.

 

وذكرت أن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.

 

وقالت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "سلالة كنت اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".

 

وأضافت: "عندما ننتصر على (الفيروس) أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه.. لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام.. سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا