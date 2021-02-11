صحة ورشاقة

توقعات باجتياح سلالة كورونا بريطانية العالم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا إن سلالة فيروس ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم.

وذكرت أن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.

وقالت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "سلالة كنت اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".

وأضافت: "عندما ننتصر على (الفيروس) أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه.. لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام.. سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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