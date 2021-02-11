أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس.

واستقرت أسعار العملات في مصرف ليبيا المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس 11 فبراير.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي 5.15 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل 6.15 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.91 دينار ليبي.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار ليبي.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.25 دينار ليبي.

السعر الرسمي للدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.48 دينار ليبي للبيع و4.46 دينار ليبي للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.41 دينار ليبي للبيع و5.38 دينار ليبي للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 216 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 253.16 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 262 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 289.33 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.35 دينار ليبي.