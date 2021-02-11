«زراعة الإسكندرية» تحذر من تساقط «فاكهة فبراير».. وهذه فائدة «خنفساء الكالوسومة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الزراعة في الإسكندرية من خطورة تساقط فاكهة شهر أمشير، مشيرة إلى فائدة خنفساء «الكالوسومة» بالنسبة للمحاصيل الشتوية.

وقدمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية عدة نصائح لأهم العمليات الزراعية للفاكهة المتساقطة (التفاح- الكمثرى- الخوخ- المشمش- البرقوق- الكاكي) خلال شهر فبراير أو أمشير، من خلال طرق رى وتسميد معينة.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إن خنفساء الكالوسومة هي حشرة غمدية الأجنحة طولها حوالي 25 مم ولونها أسود، وعلى الغمدين حبائك طولية دقيقة وهزمات صغار يشع منها لون أخضر لامع، ويكثر وجود الحشرة صيفاً وتمارس نشاطها ليلاً، فتتغذى على الكثير من الآفات الزراعية الضارة، كدودة ورق القطن ومثيلاتها.

وأضاف «صالح» أنه بالنسبة لرى أشجار الموالح، يتم تقديم رية غزيرة عند انتفاخ البراعم، ويمنع الرى حتى تمام العقد إلا لضرورة، كما يتم رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للأشجار المثمرة مع الزيت المعدنى للكمثرى بتركيز 2% مع 3% زيتا معدنيا، وأصناف الخوخ المتأخرة والبرقوق ما عدا صنف هوليوود بتركيز 1% مع زيت معدنى بتركيز 3% وبالنسبة للمشمش بتركيز 1.5% مع زيت معدنى 3% وذلك خلال الأسبوع الأول من فبراير.

بالنسبة للتسميد، أوصى بأنه ينبغي ألا يتم تسميد أشجار الكمثرى، حيث تضاف الكميات التالية من الأسمدة إلى باقى المحاصيل بمعدل 4/1: 2/1 كجم سلفات نشادر + 4/1: 21 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة (للأراضى القديمة)، وذلك بعد تمام خروج الأوراق، ويضاف 4/1 كجم سلفات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك/ 1م3 ماء ري/ شجرة، ابتداء من مرحلة انتفاخ البراعم (للأراضى الجديدة).

"زراعة الاسكندرية" تحذر من تساقط "فاكهة فبراير" .. وهذه فائدة "خنفساء الكالوسومه" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من تساقط "فاكهة فبراير" .. وهذه فائدة "خنفساء الكالوسومه" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من تساقط "فاكهة فبراير" .. وهذه فائدة "خنفساء الكالوسومه" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من تساقط "فاكهة فبراير" .. وهذه فائدة "خنفساء الكالوسومه" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من تساقط "فاكهة فبراير" .. وهذه فائدة "خنفساء الكالوسومه" (صور)