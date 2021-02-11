منسق «الجينوم المصري»: تلقينا أبحاثًا تساهم في وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، جميع الفرق البحثية بالجامعة التي لديها الرغبة في العمل بمشروع الجينوم المصرى لعرض مشروعاتهم البحثية، وذلك في إطار مشاركة جامعة الإسكندرية في مشروع الجينوم المرجعى للمصريين الذي تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمى وتحت إشراف مركز الأبحاث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، وبمشاركة العديد من المؤسسات الجامعية وغير الجامعية والجمعيات المختلفة، وعدد من الوزارات.

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الخميس، ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الباحثين والاستفادة من كافة الخبرات والموارد المعملية بالجامعة، للقيام بدور فعال وإيجابي في هذا المشروع القومى الكبير، والذى تتم خطواته بشكل تكاملي باستخدام موارد مصرية تعود بالنفع على الشعب المصري صحياً وعلمياً وبحثيا.

وأوضحت الدكتورة هبة قاسم أستاذ الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، منسق الجامعة في المشروع القومي للجينوم البشري المصري، أن رئيس الجامعة شكل لجنة برئاسته تضم نخبة من أساتذة الجامعة من ذوي الخبرات المختلفة في جميع التخصصات لهذا الغرض.

وأضافت «قاسم» أن الفرق البحثية من كليات الجامعة المختلفة قامت على مدار اليومين الماضيين باستعراض أبحاثها أمام اللجنة، والتي تسعى إلى معرفة الطفرات التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، كما تساهم في وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة في مصر مثل أمراض السكر والضغط والقلب والأورام لمنع حدوثها، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمصريين.

وأشارت إلى أن الجامعة تمتلك ثروة قومية من الخبرات والموارد البشرية والبنية التحتية التي تؤهلها ليكون لها دور كبير وفعال في هذا المشروع القومى.

منسق "الجينوم المصرى" بجامعة الإسكندرية: تلقينا أبحاث تساهم فى وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة فى مصر (صور)

منسق "الجينوم المصرى" بجامعة الإسكندرية: تلقينا أبحاث تساهم فى وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة فى مصر (صور)

منسق "الجينوم المصرى" بجامعة الإسكندرية: تلقينا أبحاث تساهم فى وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة فى مصر (صور)

منسق "الجينوم المصرى" بجامعة الإسكندرية: تلقينا أبحاث تساهم فى وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة فى مصر (صور)