شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتخلص من الغبار والفيروسات بالمنزل فى فترة العزل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقاء فى المنزل لفترات طويلة أصبح أمر حتمى فرضته جائحة كورونا، ذلك الفيروس الذى تفشى بالعالم كله وتسبب فى مقتل ملايين الأشخاص، ولكن هل أنت متأكد من أنك تعيش بمناخ صحى وقد تخلصت من الملوثات ومسببات الحساسية داخل منزلك، حيث أظهرت دراسات حديثة أجريت على المنازل الهندية أن جزيئات الغبار المخفية الضارة يمكن أن تتواجد حتى فى الأماكن النظيفة دون أن يلاحظها أحد، وتنتشر على نطاق واسع على الأسطح المختلفة لمنازلنا، حيث نأكل ونجلس ونلعب وننام وهى تعيش حولنا سواء كانت على الأرضيات أو السجاد والمفروشات والأثاث حتى لو حرصنا على تنظيفها بالطرق التقليدية المعتادة، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".





كما وجدت الدراسة أيضًا أن العفن وهو نوع من الفطريات التى تنمو عادة فى المنازل والسيارات عندما تتوافر له ظروف رطبة ودافئة، يؤدى إلى ظهور أعراض الحساسية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بها، علاوة على ذلك فإن الأطفال أكثر عُرضة 100 مرة من غيرهم للمخاطر الصحية الناجمعة عن الملوثات والغبار المنزلى.

ليس هذا فقط، يمكن أن يحتوى الهواء فى منزلك على عدد لا يحصى من جزيئات مثل الغبار والمواد المسببة للحساسية والغازات والمركبات العضوية المتطايرة وأكسيد النيتروجين والبنزين، وهذه المواد معروفة بقدرتها على التسبب فى مشاكل صحية تضر بالجهاز التنفسى والقلب والأوعية الدموية، كما تتسبب فى تهيج العين والحلق والجلد خاصة بين الأطفال الصغار وكبار السن والأطفال الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسى المزمنة والقلب.

أظهرت الأبحاث أن أفضل طريقة للتعامل مع مسببات الحساسية مثل البكتيريا وحبوب اللقاح والغبار المخفى هى إزالتها من منزلك تمامًا، لذلك من الضرورى تنظيف محيطنا بشكل منتظم وفعال للحفاظ على بيئة صحية فى المنزل.

فيما يلى.. 4 طرق فعالة لمساعدتك فى بناء منزل صحى وآمن خالى من الغبار المخفى والفطريات من أجل تقليل المخاطر الصحية على الأطفال والكبار: 1- استخدم منتجات التنظيف الطبيعية

يساعد استخدام منتجات التنظيف الطبيعية فى تقليل كمية المركبات العضوية المتطايرة فى الهواء الداخلى بالمنزل، خاصة أن المنظفات التى تحتوى على مواد كميائية قد تتفاعل مع المركبات العضوية الموجودة بالمنازل بما يضر صحة الأشخاص.

2- استخدم المكنسة الكهربائية بانتظام

التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام هو وسيلة سهلة لتقليل التلوث فى المنزل والحفاظ على السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات والأسطح خالية من الغبار الضار وتجنب استنشاقه.

3- التهوية والتنظيف بشكل متكرر

للتخلص من الغبار ومسببات الحساسية، وبإمكانك استخدام جهاز تنقية للمساعدة فى إزالة أى مركبات عضوية متطايرة أو جسيمات متبقية من الهواء.

4- مراقبة دخول الهواء النقى

كن حذرًا عند السماح بدخول الهواء النقى خاصة إذا كنت تعيش بجوار طريق مزدحم أو خط قطار أو موقع بناء، فإن فتح النافذة يمكن أن يسمح بالتلوث الخارجى والغبار والغازات مثل NO2 وSO2 بالدخول إلى منزلك، لذلك حاول ألا تترك النوافذ مفتوحة لفترة طويلة.