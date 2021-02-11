شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى استخدام معقم اليدين قد يتسبب فى مقاومة البكتيريا للمطهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العلماء من أن استخدام معقمات الأيدي أثناء وباء كورونا قد يؤدي لمقاومة واسعة النطاق للمطهرات، حيث يعد استخدام غسول اليدين لقتل فيروس كورونا أمرًا حيويًا حاليًا لإنقاذ الأرواح، لكن الخبراء يعتقدون أنه قد يساهم في مشاكل بالمستقبل.

ووفقا لتقرير جريدة " Mirror" البريطانية، فقد تم تحديد مقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها واحدة من أكبر المخاطر على البشرية والتي يمكن أن تجعل العمليات الروتينية قاتلة.



مطهرات اليدين ومقاومة المكهرات

كان التركيز حتى الآن على الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في البشر والحيوانات، ولكن الآن تقوم مجموعة بحثية في جنوب إفريقيا بتحديد الكائنات الدقيقة التي أصبحت مقاومة لمضادات الميكروبات الأخرى – منها المطهرات.

وقالت الباحثة سامانثا مكارلي ، من جامعة فري ستيت (UFS) بجنوب إفريقيا : "أصبحت مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر التحديات التي تهدد الحياة في عصرنا - حتى أنها تلقي بظلالها على الوباء الحالي - حيث أصبحت العدوى المقاومة للأدوية المتعددة أكثر صعوبة.

كما أصبحت العدوى البكتيرية الموجودة في المستشفيات غير مستجيبة للعديد من المضادات الحيوية المستخدمة حاليًا، مما يمثل بداية حقبة ما بعد المضادات الحيوية، وحاليًا ، أفضل حماية فعالة لدينا ضد البكتيريا هي الأمن الحيوي والمطهرات.

ومن المتوقع أنه بحلول عام 2050 ، يمكن أن تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى عدد الوفيات الذي يسببه السرطان اليوم.يعتقد الباحثون أن الاستخدام المفرط للمطهرات ذات الجودة الرديئة يمكن أن يؤدي إلى تطوير البكتيريا لمقاومة هذه المطهرات، موضحين أن مقاومة مضادات الميكروبات مثل المضادات الحيوية والمطهرات أمر طبيعي.

وأضاف الباحثون، أننا لم نخترع المضادات الحيوية ، بل اكتشفناها ، ولذا كانت المقاومة البكتيرية موجودة طالما كانت المضادات الحيوية - كاستراتيجية للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك ، فإن الاستخدام الواسع النطاق لمضادات الميكروبات يخلق ضغطًا انتقائيًا لتلك الكائنات الدقيقة التي تقاوم مضادات الميكروبات المستخدمة، لذا فإن الإفراط في وصف المضادات الحيوية والاستخدام غير السليم لها أدى إلى انتشار مقاومة المضادات الحيوية، ونتوقع نفس الاتجاه مع مقاومة المطهرات في المستقبل القريب ".

وأضافت: "لذلك من المهم جدًا استخدام المطهرات الموثوقة عالية الجودة كمطهرات للأيدي خلال أزمة COVID-19 هذه ، وإلا فإننا سنستبدل أزمة واحدة بأزمة محتملة أكبر".