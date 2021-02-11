تربية الأطفال في سن 3 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 فبراير 2021 10:46 صباحاً - سن ما قبل المدرسة، هو وقت مهم في التطور العاطفي لطفلك، فخلال هذا العام، يبدأ طفلك حقاً في فهم أن جسده وعقله وعواطفه ملكه. سيعرف الفرق بين الشعور بالسعادة أو الحزن أو الخوف أو الغضب.

يظهر طفلك أيضاً خوفاً من الأشياء الخيالية، ويهتم بالطريقة التي يتصرف بها الآخرون ويظهر المودة للأشخاص المألوفين. وكلما زادت ثقته بنفسه، سيتمكن من التعامل مع مشاعره. والتي يلقي الضوء عليها الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي.

د. محمد بن جرش

تطورات الطفل في سن الثالثة

يلعب ويتعلم

يلعب ويتعلم

أصبح طفلك الآن أكثر اهتماماً باللعب وتكوين صداقات مع الأطفال الآخرين، سيبدأ بإدراك مفهوم "ملكي" و"له / لها". يصبح طفلك أيضاً أكثر إبداعاً أثناء اللعب. على سبيل المثال، قد يلعب ألعاباً تخيلية مع أصدقاء أو ألعاباً وهمية، مثل إقامة حفلة شاي مع ألعابه. سيحاول القيام بأدوار مختلفة - على سبيل المثال، قد يتظاهر بأنه طبيب أو أحد الوالدين، لا تقلقي إذا اخترع أصدقاء وهميين وتأكدي أنه يميز بين الواقع والخيال.

تتطور لغته

تتطور لغته

سيتعلم طفلك الكثير من الكلمات الجديدة من خلال الاستماع إليك وإلى البالغين الآخرين وأيضاً من خلال الاستماع إلى القصص. سيبدي اهتماماً أكبر بالتواصل وقد يرغب في سرد القصص وإجراء محادثات. سوف يفهم طفلك معظم ما تقولينه وقد يخمن الكلمات التي لا يعرفها. بشكل عام، سوف يفهم الكثير من الكلمات أكثر مما يستطيع قوله.

في هذا العمر سيستخدم طفلك جملاً من 3-5 كلمات أو أكثر. سيفهم الآخرون ما يقوله في معظم الوقت. كما أنه سيشير إلى أجزاء من الصور - على سبيل المثال، أنف بقرة – وبقية الأسماء الشائعة.

سيبدأ بالتفكير

سيبدأ بالتفكير

سيطرح الكثير من الأسئلة "من" و"ماذا" و"لماذا"؟. عندما يتعلق الأمر بالفهم ، يعرف طفلك عن الأضداد مثل كبير / صغير وأكثر / أقل ومفاهيم مثل "في" و"تحت".

كما ستتطور ذاكرته. على سبيل المثال، يمكنه تذكر أغاني الأطفال وقد يعيدها إليك. سيبدأ أيضاً في الإشارة إلى الأحرف والأرقام التي يتذكرها ويسميها، ويمكنه عد ما يصل إلى أربعة أشياء وفرزها حسب اللون والشكل.

تزداد مهاراته اليومية

يرتب حاجياته

يحب طفلك في سن الثالثة تناول الوجبات العائلية معاً. إنه يفهم روتين عائلتك ويقدر الأحداث الخاصة، مثل أعياد الميلاد. أصبح طفلك أيضاً أكثر استقلالية. على سبيل المثال، يمكنه إطعام نفسه، وارتداء الأحذية التي لا تحتوي على أربطة، ومحاولة ارتداء ملابسه.

نشاطه كبير

نشاطه كبير

يحب طفلك في هذه السن التحرك والنشاط. مثل ركوب دراجة ثلاثية العجلات، والرمي، والتقاط الكرة وركلها، والجري، والتسلق، والقفز، والموازنة على قدم واحدة.

عندما يتعلق الأمر باستخدام يديه، قد يتمكن طفلك في هذه المرحلة من رسم دائرة أو مربع، وبناء أبراج كبيرة باستخدام كتل، واستخدام مقص آمن للأطفال. سيحب استخدام أقلام التلوين وأقلام الرصاص وفرشاة الرسم، وهو أمر رائع لأن الرسم والتلوين يبنيان خياله.

نصائح بسيطة تساعد طفلك في هذا العمر

1 - امنحي طفلك الكثير من وقت اللعب:

العبي معه

يساعد اللعب مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة على التعبير عن مشاعرهم مثل الفرح أو الإثارة أو الغضب أو الخوف. قد يحب طفلك اللعب الفوضوي في الرمل أو الطين، أو التظاهر باللعب بالدمى، أو اللعب في الهواء الطلق مع الكثير من الجري، والدحرجة.

2 - خصصي وقتاً للعب الإبداعي والفني:

اللعب الإبداعي

قد تكون ألعاب الرسم أو الرسم أو ارتداء الملابس. التنكرية، أو قد يرغب طفلك في الرقص أو القفز أو عزف الموسيقى بآلات بسيطة

3 - اقرئي مع طفلك في سن ما قبل المدرسة:

اقرأي معه

القراءة معاً ورواية القصص وترديد أغاني الأطفال كلها تشجع طفلك على التحدث والتفكير والخيال.

4 - قومي ببعض الطهي مع طفلك:

هذا يساعده على الاهتمام بالطعام الصحي، وتعلم كلمات جديدة وفهم مفاهيم الرياضيات مثل "نصف" أو "ملعقة صغيرة" أو "30 دقيقة". يمكنك تكليفه بمهام بسيطة للقيام بها، مثل: تجميع السندويشات، أو وضع الصحن على المنضدة.

5 – علميه ألعاب المشاركة والتناوب:

ألعاب التناوب والمشاركة

عندما تلعبين معه، قولي أشياء مثل: "حان دوري الآن لبناء البرج، ثم جاء دورك"، أو "تشارك المربعات الحمراء معي، وسأشاركها معك". لا تزال المشاركة صعبة على الأطفال في هذا العمر، لذا امدحي طفلك كثيراً عندما يشارك.

في عمر 3-4 سنوات، يمكن لطفلك الذهاب إلى مرحلة ما قبل المدرسة. في مرحلة ما قبل المدرسة، يمكن لطفلك أن يتعلم من خلال اللعب، وتكوين صداقات، وتطوير المسؤولية والاستقلال والثقة. يمكن لمرحلة ما قبل المدرسة أن تدعم وتشجع التطور المذهل لطفلك - ويمكن أن يكون ممتعاً أيضاً.