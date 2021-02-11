شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المسكنات يؤدي إلى الوفاة؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة تسبب أحد أنواع المسكنات في حدوث الوفاة.

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن المسكنات لا تؤدي إلى الوفاة، موضحاً أن ضرر تناول المسكنات يكون لمن يدمنها بصفة دائمة وبلا إشراف طبي وبجرعة عالية من دون تناول وجبة طعام أو عدم شرب الماء.

وأشار إلى أن من يستخدم المسكنات وقت اللزوم لمدة 3 أيام فقط لظهور أعراض الألم أو وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وبالجرعة المحددة ويشرب معها الماء وعقب تناول وجبة طعام فلا تضرّه.