شكرا لقرائتكم خبر عن نفسك تأكل وتخس.. 5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن منها الفشار والجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن يتطلب مراقبة ما نأكله، حيث يعتمد بالغالب على تناول أطعمة صحية منخفضة السعرات الحرارية لأن الإفراط بها يؤدى إلى زيادة الوزن، خاصة أنها تتخزن بالجسم فى شكل دهون، لهذا السبب من المهم أن تكون مدركًا لما تأكله ومقدار ما تأكله، ومن المثير للدهشة أن هناك بعض المواد الغذائية يمكنك تناولها دون الخوف من زيادة الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف التى تساعد فى تعزيز الشعور بالشبع، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

5 أطعمة يمكن تناولها دون القلق بشأن زيادة الوزن 1- الجزر

الجزر مصدر غنى بفيتامين (أ) وهو عنصر غذائى مهم لصحة العيون والرؤية، هذا الطعام الشتوى الخارق متعدد الاستخدامات وغنى بالألياف وقليل السعرات الحرارية ومليئ بالعناصر الغذائية كما أنه مفيد جدًا للحفاظ على وزن صحى.

2- السبانخ

السبانخ من الخضروات الداكنة المعروفة بأنها غنية بالحديد والزنك وحمض الفوليك والماغنيسيوم وفيتامين (ك و أ)، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وتُعزز الشعور بالشبع وتعمل على تقوية المناعة ولصحة البشرة والشعر.

3- جرين جرام

عبارة عن براعم خضراء ويُصنع منها دواء معروف باسم (Moong dal)، وهو غنى بالألياف والبروتين مما يجعله مثاليًا لمراقبى الوزن، كما يحتوى على حمض الفوليك والمانجنيز وفيتامين ب1 والفوسفور والحديد والنحاس والبوتاسيوم والزنك للحفاظ على صحة البشرة والجهاز الهضمى.

4- الفشار

تقدم نواة الذرة المنتفخة وجبة خفيفة ممتازة لإنقاص الوزن وهناك أبحاث تدعم ذلك، حيث يحتوى كوب الفشار على 30 سعرًا حراريًا فقط كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى تقليل الالتهاب ويحتوى على الألياف الغير قابلة للذوبان التى تمنع نمو الخلايا السرطانية وتحافظ على الجهاز الهضمى تحت السيطرة وتمنع الإمساك.

5- التفاح

التفاح مفيد لإنقاص الوزن بطرق متعددة، حيث يُعزز الشعور بالشبع ويحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر ويمكن لرائحته أن تكبح الجوع، كما يمد الجسم بفيتامينات سى وك والبوتاسيوم التى يمكن أن تُسرع عملية التمثيل الغذائى وتدعم عملية فقدان الوزن.