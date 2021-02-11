شكرا لقرائتكم خبر عن الديدان المعوية وكل ما تريد معرفته عن أعراضها والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الديدان المعوية من الأمراض المنتشرة بين الأطفال والمراهقين، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 241 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 1-14 عاما معرضون لخطر الإصابة بالديدان المعوية الطفيلية، ويشير هذا إلى أن حوالي 28 % من الأطفال حول العالم معرضين لخطر الإصابة بعدوى الديدان المعوية، وفي هذا التقرير نتعرف على المزيد من المعلومات حول الديدان المعوية وأسبابها وأعراضها والوقاية منها، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.



الديدان المعوية

س: ما هي الديدان المعوية؟

ج: الديدان المعوية هي طفيليات تعيش في أمعاء الإنسان وتستهلك العناصر الغذائية والفيتامينات التي يتناولها الطفل، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من هذه الديدان التي تصيب الناس، وهي الدودة الأسطوانية، والدودة السوطية، والديدان الخطافية.

س: ما أسباب الإصابة الديدان المعوية المنقولة بالتربة ؟

ينتقل بيض الديدان المعوية في البراز الخاص بالمرضى، يلوث البيض التربة مما يزيد من تلوث الطعام والماء، وينشر العدوى، غالبًا ما تشق عدوى الديدان المعوية طريقها من خلال الخضراوات التي لا يتم غسلها وتقشيرها وطهي بشكل صحيح، المياه الملوثة، والأنشطة الخارجية الأطفال الذين يلعبون في التربة ثم يضعون أيديهم في أفواههم دون غسلها.



الديدان المعوية

س: ماهي مخاطر وتأثيرات الديدان المعوية؟

هناك قائمة ممتدة من الآثار السلبية ومخاطر الإصابة بالديدان، نظرًا لأن تتغذى على أنسجة المضيف (جسم الإنسان) ، بما في ذلك الدم ، فإنها تؤدي إلى فقدان الحديد والبروتين ، مما يؤدي إلى فقر الدم انخفاض القدرة على حمل الأكسجين بفضل نقص الهيموجلوبين المتاح داخل الجسم.



الديدان المعوية

يمكن أن تسبب الإصابة بالديدان أيضًا الإسهال، فقدان الشهية، انخفاض المدخول الغذائي واللياقة البدنية، زيادة سوء الامتصاص وهي حالة تمنع امتصاص العناصر الغذائية من خلال الأمعاء الدقيقة.

س: ما أعراض الإصابة بالديدان المعوية؟

يمكن أن يكون لدى كل من الأطفال والبالغين ديدان داخل أجسامهم ولا يدركونها لفترة طويلة، لكن عددًا من العلامات الشائعة والبصرية لعدوى الديدان المعوية تشمل فقدان الوزن غير المبرر، والتعب، وآلام البطن، أيضًا، غالبًا ما تجعل العدوى الشديدة الأطفال مرضى أو متعبين للغاية بحيث لا يمكنهم التركيز في المدرسة أو ربما الذهاب إلى المدرسة، إذا لم يتم علاج الديدان أو لم يتم تشخيصها، يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على صحة الطفل ونموه.



الديدان المعوية

س: كيف تمنع الإصابة بالديدان؟

أهم خطوة هي اتباع قواعد النظافة اليومية والتي تشمل غسل اليدين خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، استخدام المراحيض الصحية ارتداء النعال / الأحذية الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة، التأكد من أن الأظافر قصيرة ونظيفة.