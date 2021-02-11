شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نصاب بـ "الزغطة" وكيف نتخلص منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزغطة أو الفواق من المشاكل المزعجة التي لا يعرف الكثيرون السبب وراء حدوثها، وهي تقلص مفاجئ لا إرادي (تشنج) لعضلة الحجاب الحاجز عندما تتشنج العضلات تنغلق الحبال الصوتية، مما ينتج صوت الزغطة، ويعاني معظم الناس منها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الزغطة ونصائح لعلاجها، وفقاً لموقعي "ميديسين" و "كليفيلاند كلينيك".



اسباب الزغطة

أسباب الزغطة

منذ قرون، ادعى الناس أن الزغطة يعني طفرة في نمو الأطفال، لكن اليوم، نحن نفهم آليات حدوث الزغطة: عندما يتهيج الحجاب الحاجز - وهو عضلة تقع بين الرئتين والمعدة - يبدأ في التشنج هذا التشنج يسبب ما يعرف بالفواق.

يحدث الفواق عندما يكون هناك اضطراب في المسارات العصبية التي تقود من الدماغ إلى الحجاب الحاجز يساعد هذا في تفسير سبب حدوثها أحيانًا أثناء المواقف العاطفية أو تغيرات درجة الحرارة.

يمكن أيضًا حدوثها بعد ابتلاع الكثير من الهواء، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم ، أو الشعور بالإثارة أو القلق من غير الواضح ما إذا كان للفواق دور فسيولوجي. في الرحم ، قد تكون الفواق عبارة عن تمرين مبرمج للرئتين للمساعدة في التنفس. قد تشمل الأسباب الأخرى للفواق ارتجاع الحمض وشرب المشروبات الغازية.

علاج الزغطة أو الفواق

الخبر السار هو أن الفواق عادة ما يكون قصير الأجل إذا كنت تعاني من الفواق المستمر لعدة أيام أو أكثر ، فاستشر الطبيب. قد يشير هذا إلى وجود مشكلة طبية تحتاج إلى عناية.

في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب بعض الأمراض أو حتى إجراء طبي ، خاصة تلك التي تنطوي على التخدير، نوبات طويلة من الفواق.

ربما تكون قد سمعت عن العديد من العلاجات لعلاج الفواق ، ولكن لا يوجد أي منها على أساس علمي، كما يقول الخبراء ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة القصصية إلى أن زيادة ثاني أكسيد الكربون قد تساعد في تقليل الزغطة.

حبس أنفاسك أو تنفسك في كيس ورقي يزيد من مستويات ثاني أكسيد الكربون في الرئتين وقد يريح الحجاب الحاجز ، ويوقف التشنجات ، وبالتالي الفواق.

يمكن علاج أو حل معظم حالات الفواق في وقت قصير، ونادرًا ما تكون حالة طبية طارئة راجع طبيبك إذا استمرت الفواق لأكثر من ثلاث ساعات ، أو إذا كانت تزعج عادات الأكل أو النوم.

تشمل العلاجات المنزلية أو طرق التخلص من الفواق:

-احبس نفسك

-شرب كوب من الماء بسرعة

-قضم الليمون

-الغرغرة بالماء