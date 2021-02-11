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القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي من الأمراض التي تصيب السيدات والرجال ولكنه نادر الحدوث لدى الرجال، ويمكن علاج سرطان الثدي في معظم الحالات، خاصة إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، في هذا التقرير نتعرف على 10 معلومات عن سرطان الثدى وأبرز أعراضه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اعراض سرطان الثدي

اعراض سرطان الثدي تشمل ما يلي:

-إفرازات دموية من الحلمة تراجع الحلمة وتقشر الجلد حول الحلمة

- احمرار في جلد الثدي، ظهور كدمات بلون أحمر أو أرجواني أو أزرق

-تورم في منطقة الذراع / تحت الإبط بسبب إصابة الغدد الليمفاوية

-يتغير نسيج الجلد مثل سماكة قشر البرتقال

- ألم الثدي

-تغيرات حجم وشكل الثدي

ومن الضروري إجراء الفحص الذاتي للنساء كالتالي:

-العمر 20 - 30 سنة: الفحص الذاتي

-العمر 31 - 40 سنة: فحص سريري من قبل طبيب أورام كل 6 أشهر

-من 41 إلى 55 سنة: آشعة الماموجرام على الثدي سنويا

بعد 55 سنة: تصوير الثدي بالأشعة مرة كل سنتين

10 معلومات عن سرطان الثدي

1) يمكن أن تسبب العديد من الحالات أورام الثدي وأكثرها شيوعًا هي التغيرات الليفية للثدي تحدث هذه في الغالب عند النساء الشابات ويمكن أن تسبب كتلًا وألمًا وما إلى ذلك وليست سرطانية.

2) تشمل الفئات المعرضة للخطر الرجال / النساء الذين لديهم طفرات جينية مثل BRCA و PTEN و TP53 وما إلى ذلك. بعض العائلات لديها العديد من الأفراد المصابين بالسرطان. يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي قوي زيارة أخصائي الأورام / أخصائي الوراثة لتقييم أنفسهم.

عند الضرورة ، بعد مناقشة الإيجابيات والسلبيات ، يُنصح بإجراء فحص دم للتأكد من وجود ارتباط وراثي.

3) التاريخ الشخصي للإشعاع في الماضي للصدر لمرض هودجكين وبعض الحالات مثل فرط التنسج اللانمطي أو سرطان الفصيص في الموقع يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ينصح بإجراء فحوصات منتظمة لهؤلاء الأفراد.

4) تشعر معظم النساء بتكتل في الثديين خلال الدورة الشهرية، أو عند الحمل والولادة أو عندما يكون هناك تغيير في الوزن أو مع تقدم العمر، وهذه ليست علامة مقلقة.

5) تم الإبلاغ عن 1٪ من حالات سرطان الثدي لدى الرجال، وبالتالي فإن هذا المرض لا يقتصر على النساء.

7) يمكن علاج سرطان الثدي دائمًا ويمكن علاجه في معظم الحالات من فضلك لا تضيع الوقت في استكشاف خيارات العلاج غير التقليدية وفقدان فوائد التشخيص المبكر والعلاج المبكر عندما يظل السرطان قابلاً للشفاء.

8) تشمل طرق التشخيص الأحدث الخزعات السائلة والتصوير الجزيئي وتصوير المؤشرات الحيوية التي تجعل العلاج أكثر تركيزًا.

9) ترشدنا فحوصات معينة لاختبار الجينات (مثل OncotypeDx و Mammaprint) إلى ما إذا كان بإمكاننا إعطاء العلاجات الهرمونية فقط وليس العلاج الكيميائي.

10) نادرًا ما يتم إجراء استئصال الثدي فقط عندما يكون هناك سرطانات متقدمة في معظم الحالات