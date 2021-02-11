محمد الفلاح - شرطة الرياض تقبض على فتاة تحرشت بطفلة فيديو

الخميس 11 فبراير 2021

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة .



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه وإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها.

وأكد الضابط الأمني أن ما قامت به الفتاة يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأضاف الكريديس أنه جرى توقيف الفتاة، واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها، بحسب ما نشرته ”جريدة الرياض“.